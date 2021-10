Politeama Genovese stagione super: da Bergonzoni a Lopez-Solenghi, da Salemme ad Ale & Franz.

Il Politeama Genovese ritorna alla grande

Dopo quasi due anni da incubo il Politeama Genovese riparte alla grande, proponendo 45 spettacoli di alta qualità: si comincia il 29 ottobre 2021 e si finisce il 14 maggio 2022.

In mezzo troverete tutti i più grossi nomi dello spettacolo nazionale e qualcosa anche di internazionale. Un mezzo miracolo riuscito al direttore artistico Danilo Staiti e alla direttrice organizzativa Claudia Scerni.

Ilaria Cavo, assessore regionale alla cultura, ha sottolineato l’importanza dei teatri privati come il Politeama nel lavoro compiuto per uscire dall’emergenza-covid. “Con l’Atip, l’associazione che li rappresenta – ha spiegato Cavo in un comunicato – i teatri privati hanno saputo dare indicazioni utili alla politica e agli amministratori delle varie Regioni per pilotare il settore fuori dalla crisi e favorire una riapertura efficace non solo in termini di numeri, e cioè la percentuale di spettatori ammessi in sala, ma anche di qualità della programmazione”.

Molto ricco il calendario della stagione 2021/2022. Il 29 e 30 Ottobre ci sono i Bruciabaracche, il gruppo comico genovese composto da Andrea Carlini, Andrea Di Marco, Antonio Ornano, Enzo Paci, Andrea Possa, Marco Rinaldi, Daniele Raco e Daniele Ronchetti, con il nuovo spettacolo “Ritorno al Futuro”. A seguire, il 12 novembre,Enzo Paci con “I soliti mostri”. Il 19 e 20 Novembre I Pirati dei Caruggi in “E alloranò”: Alessandro Bianchi, Enrique Balbontin, Andrea Ceccon e Fabrizio Casalino. Il 25 Novembre Giacomo Poretti (quello di Aldo, Giovanni e Giacomo) in “Chiedimi se sono di turno”. Il 26 e 27 Novembre c’è Antonio Ornano in “Niente da perdere”. Il 30 Novembre arriva il Balletto di Milano nello “Schiaccianoci” di Tchaikovsky. Il 2 Dicembre Alessandro Bergonzoni in “Trascendi e Sali”. Il 4 Dicembre Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show.

Dal 7 al 12 Dicembre The Kitchen Company in “Funny Money”, un capolavoro del teatro comico internazionale. Il 14 Dicembre RBR Dance Company in “Boomerang gli illusionisti della Danza”.

Il 15 Dicembre il mentalista Francesco Tesei in “Human”: comunicazione, illusionismo e psicologia. Il 19 Dicembre si esibiscono J. David Bratton & Every Praise Gospel Singers. Il 21 e 22 Dicembre Maria Amelia Monti e Marina Massironi ne “Il marito invisibile”. Il 23 Dicembre Drusilla Foer in

“Eleganzissima”. L’11 e 12 Gennaio Arturo Brachetti in “Solo”. Il 14 e 15 Gennaio Geppy Gleijeses, Marisa Laurito e Benedetto Casillo in “Così parlò Bellavista – Gold Edition”.

Dal 20 al 22 Gennaio il ritorno al Politeama di Vincenzo Salemme con il nuovo spettacolo “Napoletano? E famme ‘na pizza!”. Dal 25 al 30 Gennaio Virginia Raffaele in “Samusà”. Il 2 Febbraio Michele Serra in “L’amaca di domani – Considerazioni in pubblico alla presenza di una mucca”. Dal 3 al 5 Febbraio Ale e Franz in “Comincium”.

L’8 Febbraio Katia Follesa & Angelo Pisani in “Finchè social non ci separi”. Dal 10 al 12 Febbraio “Ghost Il Musical”. Il 15 e 16 Febbraio Isa Danieli e Giuliana De Sio in “Le Signorine”. Il 25 e 26 Febbraio Federico Buffa in “Amici fragili – La storia di un incontro tra Gigi Riva e Fabrizio De Andrè”. Il 27 Febbraio tornano al Politeama Francesco Piccolo e Pif in “Momenti di trascurabile (in)felicità”. L’1 Marzo “Parsons Dance” coreografie e regia di David Parsons.

Dal 3 al 6 Marzo “Legally Blonde – La Rivincita delle Bionde – Il Musical”. Il 16 Marzo Natalino Balasso in “Dizionario Balasso”. Il 22 Marzo Rimbamband in “Manicomic: 5 suonatori-sognatori”. Dal 24 al 26 Marzo Nancy Brilli e Chiara Noschese in “Manola”. Il 29 e 30 Marzo Vittorio Sgarbi in “Dante-Giotto”. Il 31 Marzo Lella Costa in “Se non posso ballare… Non è la mia rivoluzione”. L’1 e 2 Aprile Ugo Dighero e Gaia De Laurentiis in “Alle 5 da me”. Il 5 Aprile Andrea Pennacchi in “Pojana e i suoi fratelli”. L’11 Aprile “Open” di Daniel Ezralow. Il 12 e 13 Aprile Gianluca Ramazzotti e Antonio Catania insieme a Paola Quattrini in “Se devi dire una bugia dilla grossa”. Il 22 e 23 Aprile Geppi Cucciari torna al Politeama con “Perfetta”. Dal 28 al 30 Aprile la Compagnia della Rancia in “Grease Il Musical”. Il 3 Maggio Stefano Massini in “Alfabeto delle emozioni”. Il 6 e 7 Maggio I Legnanesi nel nuovo spettacolo “Non ci resta che ridere”. Dalll’11 al 14 Maggio la stagione del Politeama chiude la versione evento della più grande opera rock di sempre, tratta dal film cult del 1973: Jesus Christ Superstar Il Musical, con musiche di Andrew Lloyd Webber e liriche di Tim Rice, regia di Massimo Romeo Piparo.

PAOLO FIZZAROTTI