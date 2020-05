Policlinico San Martino, la situazione | Sono 143 i pazienti Covid ricoverati

Sono 143 i pazienti Covid ricoverati presso il Policlinico San Martino di Genova.

In particolare 15 sono ricoverati in Malattie Infettive, 23 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 9 al Padiglione 10, 61 al Padiglione 12, 8 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 17 al Maragliano, 2 in Ostetricia/Ginecologia, 1 in Cardiochirurgia, 1 in Ortopedia.

Nelle ultime 24 ore, dalle 14 di ieri alle 14 di oggi, lunedì 4 maggio, sono deceduti quattro pazienti, tre donne ed un uomo, trovati positivi al coronavirus, spigeando che sono avvenuti “anche per infezione da Covid-19”.