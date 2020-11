Poiana ferita soccorsa dall’Enpa nel torrente a Carcare

Una poiana gravemente ferita è stata soccorsa nel torrente a Carcare dai volontari della Protezione Animali.

Presenta una frattura al ginocchio ed una ferita infetta nel corpo ed è ora sotto terapia antibiotica ed antinfiammatoria, con la speranza che riesca a salvarsi.

Si teme che sia stata colpita da una fucilata le scorse settimane.

Nei primi otto mesi dell’anno Enpa Savona ha recuperato e curato, in tutta la provincia, ben 2.279 animali selvatici feriti, malati ed in difficoltà; e per ognuno di essi ha dovuto sostenere le spese di veterinari, medicinali, mangimi, recupero con proprie auto e liberazione finale, a cui si fa fronte come al solito con i fondi sempre più esigui dell’Enpa.