Pnrr, Piana: subito disponibili 215 milioni per Metro a Corvetto e filovia

“Grazie alla Lega, per Genova sono in arrivo oltre 215 milioni di euro, di cui 43.8 milioni per il completamento della stazione della metropolitana di Corvetto e 173.7 milioni per la filovia prevista dal sistema degli ‘assi di forza’ per il trasporto pubblico locale.

Si tratta di fondi che saranno subito disponibili per la nostra città all’interno del Pnrr. Un risultato concreto, della Lega del fare, ottenuto soprattutto grazie all’impegno del vice ministro del Mims Alessandro Morelli e del deputato genovese Edoardo Rixi.

Il finanziamento del sistema dei quattro assi per il Tpl genovese prevede anche nuove rimesse e riqualificazioni stradali.

Ricordo che il completamento della fermata della Metro a Corvetto era stato approvato dal Cipe nel 2011, ma poi non erano arrivati i finanziamenti”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale e commissario straordinario provinciale di Genova della Lega Alessio Piana.