Pisa-Genoa, Blessin: Dovremo tenere in mano la gara

Alexander Blessin detta le regole al suo Genoa in vista della terza gara stagionale di domani sera all’Anconetani di Pisa.

“Voglio vedere una squadra concentrata per tutti due i tempi, senza alcun calo. Voglio un Genoa che detti i ritmi e i tempi della partita e questa è la cosa più importante”.

“Non hanno iniziato al meglio con un punto in due partite ma li ho visti dal vivo contro il Como e hanno qualità col pallone, nei dribbling e negli ultimi trenta metri. In quella partita hanno avuto 4 occasioni facendo 2 gol. Questo perché hanno giocatori che si infilano in area di rigore, ai quali dobbiamo fare attenzione. Toccherà a noi non dare loro né spazi né tempi per questi inserimenti”.

Un Genoa che in settimana ha accolto tre volti nuovi , Strootman, Puscas e Aramu, ma solo uno sarà già disponibile.

“Hanno bisogno di tempo – ha spiegato Blessin- Strootman e Puscas si allenano ancora a parte, Aramu invece sarà convocato”.