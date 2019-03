Pisa-Entella 0-0, buon punto all’Arena Garibaldi

Un punto di quelli pesanti quello conquistato questa sera a Pisa, di fronte ad una delle squadre più in forma del momento, in uno stadio con un calore ed una passione di altra categoria e in una giornata nella quale alcune delle rivali più vicine segnano il passo a dimostrazione delle difficoltà di questo campionato. Con il passare delle giornate l’ Entella consolida la sua fisionomia e rafforza soprattutto a livello caratteriale quelle qualità più volte espresse in maniera evidente dai ragazzi di Boscaglia, la regolarità di prestazioni e naturalmente di risultati sono un elemento che peserà in modo definitivo da qui alla fine.

Quella di stasera era un’ altra partita molto insidiosa, i nerazzurri rinforzati a dovere nel mercato di gennaio, erano reduci dalla vittoria a Vercelli un risultato di quelli che fanno morale cosi come per l’ Entella ha fatto morale strapazzare il Piacenza per godersi un po di spazio lassu in vetta alla classifica, quella stessa che Boscaglia continua giustamente a non voler guardare preferendo lo step by step ai facili entusiasmi. Anche oggi il tecnico siciliano proponeva quella che si puo considerare la formazione più utilizzata con Mancosu inizialmente in panchina dopo aver recuperato dal problema al polpaccio. L’ inizio dell’ Entella sorprendeva il Pisa che tuttavia non si faceva intimorire dal ritmo elevato e con il passare dei minuti minacciava la porta di Paroni.

Il primo affondo è di Iocolano che serve a rimorchio Mota Carvalho il cui tiro a botta sicura veniva deviato in angolo all’ ultimo istante. La replica del Pisa è pericolosa con cross di Minesso per Pesenti che prende bene il tempo a Chiosa e gira da pochi metri verso la porta nella quale Paroni esalta i suoi riflessi deviando in angolo. Il Pisa preme ma non porta pericoli alla porta chiavarese pur mantenendo il pallino del gioco anche per qualche sbavatura di troppo nel palleggio dei biancocelesti. Nell’ intervallo Boscaglia “registrava” i reparti e tornava in campo un’altra squadra più concreta più padrona del campo e quasi ermetica in fase difensiva. Iocolano si trova sui piedi la palla del vantaggio ma quasi sorpreso dal liscio di un avversario non riesce a coordinarsi a pochi metri da Gori.

Pochi minuti dopo lo stesso ex Monza al termine di un bello scambio con Mota si trova nel cuore dell’ area ma il suo destro a giro vede Gori volare in tuffo per mettere in angolo. Inizia la girandola dei cambi ma non accade più nulla di concreto fino allo scadere quando Marconi si fa espellere per una gomitata gratuita ai danni di Chiosa. Poco dopo il Pisa rimane in 9 per l’ infortunio in apparenza non da poco capitato a Liotti che lascerà il campo in ambulanza. Il finale molto nervoso si chiude con l’ Entella in totale controllo della partita che va a conquistare un punto come detto molto pesante.

Il tempo del saluto doveroso agli oltre 100 tifosi che per tutta la partita hanno combattuto in modo impari contro i 6000 dell’ Arena e già bisogna pensare all’ impegno altrettanto insidioso di Martedi prossimo quando i chiavaresi torneranno a Cuneo per ripetere il match invalidato da un errore arbitrale. Di fronte una squadra che al di la delle vicissitudini societarie ha mantenuto una sua precisa fisionomia confermata dalla vittoria di questo pomeriggio contro l’ Arezzo, un altro ostacolo per sistemare la classifica e continuare alla costruzione dell’ impresa.