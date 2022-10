Pink day, Riolfo: Liguria prima regione ad avere attivato Breast Unit

“Ottobre è il mese in rosa dedicato alla prevenzione del tumore al seno. In particolare, il 19 ottobre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale contro il cancro al seno su iniziativa dell’Organizzazione mondiale della sanità, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla malattia e promuovere l’accesso a diagnosi, controlli e cure tempestive ed efficaci.

In Liguria risulta che ogni anno venga diagnosticato un tumore al seno a 1700 donne. Circa mille quelle che convivono con la diagnosi di cancro mammario in fase metastatica. In Italia risultano oltre 55mila casi.

Gli screening oncologici sono erogati gratuitamente e la Liguria è la prima regione in Italia ad avere attivato una rete di ‘Breast Unit’, centri specializzati per la prevenzione, la diagnosi e la cura del tumore al seno.

Sul nostro territorio sono operativi il Centro di senologia all’Ospedale Policlinico San Martino-IRCCS-Genova, il Centro di senologia dell’Asl1 Ospedale di Sanremo, il Centro di senologia dell’Asl2 Ospedale S.Paolo di Savona, il Centro di senologia dell’Asl3 Ospedale Villa Scassi di Genova, il Centro di senologia del Levante dell’Asl4 Chiavarese e dell’Asl 5 Spezzino Presidi ospedalieri di Sestri Levante e La Spezia”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo.