Pilotina in difficoltà a Bocca di Magra: intervengono VVF e CP

I Vigili del Fuoco del distaccamento portuale della Spezia sono intervenuti nel pomeriggio di ieri nello specchio acqueo antistante Bocca di Magra per soccorrere un’imbarcazione in difficoltà che non era più in grado di governare a causa di una rete impigliata nell’elica.

I vigili del fuoco, insieme alla capitaneria di porto, dopo essersi sincerati delle buone condizioni dell’equipaggio, hanno assicurato la pilotina prima che le onde la spingessero sugli scogli e l’hanno trainata fino al porticciolo di Bocca di Magra.