Pietra Ligure, concorso di poesie e fotografia

Al via a Pietra Ligure il concorso di poesie e fotografia “Il tuo Lockdown” del gruppo Artistico Le cafe des artistes.

Il gruppo Artistico Le cafe des artistes bandisce un nuovo concorso di POESIA e di FOTOGRAFIA sul tema: LOCKDOWN. Il bando dettagliato sul sito internet, cliccando QUI.

“Lockdown”questo termine non deve avere per forza un’eccezione negativa. A tutti noi questa parola suscita qualcosa, che cosa?

Posso essere ricordi, sensazioni o emozioni, belle o brutte.

Raccontacelo attraverso una poesia e/o una fotografia.

Se volete cimentarvi anche nella pittura, vi ricordo il nostro 5° food contest- Pittura “Come Caravaggio”.

E se non avete ancora acquistato il nostro libro di ricette, non preoccupatevi! Trovate qualche suggerimento anche on line, cliccando QUI troverete alcune ricette del libro utili ad ispirarvi per il quadro…

Per ulteriori informazioni: QUI