Pienone a Varazze per il ponte dell’Epifania

Nonostante le previsioni che facevano temere un “flop” turistico per le difficoltà viarie, il “ponte” dell’Epifania ha fatto registrare a Varazze un tutto esaurito

Con presenze che ha riportato immagini ferragostane, tanto sulla passeggiata a mare cittadina, che sul viale Europa, dove si sono toccate punte da “ressa”, per non parlare della spiaggia, presa d’assalto dai nostalgici del sole, che hanno ritrovato il clima adatto per rifarsi il “look” di un’abbronzatura fuori stagione (ma forse è ancora la stagione dei bagni, visto che non è mancato qualche tuffo…).

Insomma, un “ponte da favola” anche per esercizi commerciali, bar, alberghi, che ha riportato il sorriso e una conferma di un buon avvio per l’anno appena iniziato, dopo il “battesimo” del Cimento Invernale, che potrebbe essere rinominato con l’aggettivo “primaverile”.

Ci voleva questo sole, questo mare, questa luce abbagliante che ha scacciato in un colpo solo le tristezze portate dalla crisi e dai “venti di guerra” che si avvertono sui vari scacchieri del nostro stupendo e tormentato pianeta, per ridare tono non solo a Varazze, ma a tutta la Liguria.

Una ventata di ottimismo uscita dal sacco di una Befana benefica, vero gradito regalo, anticipo di quella che si spera un’estate a più stelle.