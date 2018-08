Piatek manda a picco la navicella Lecce: 4 gol!

Genoa, che sia l’annata buona?!

Un bel Genoa. Niente da dire. Con un super numero 9. Il neo attaccante genoano Piatek, con un debutto che a Marassi non si era mai visto.

Resta in campo poco più di un tempo e gonfia la rete 4 volte: di testa, di destro, di sinistro… Roba da stropicciarsi gli occhi, da non credere.

Arriva dalla Polonia con tanto di credenziali di Boniek; che a dire il vero, in passato non è che ne ha imbroccate molte.

Questa volta potrebbe essere diverso.

E con le quattro reti del bomber polacco il Genoa in 45 minuti archivia la pratica Lecce: 4-0 e tutti a casa.

E’ stato comunque, nonostante la pochezza dimostrata in campo dalla squadra neo promossa in B dell’ex Liverani, un buon Genoa.

Ordinato, con quattro elementi già in palla e pronti a prendersi sulle spalle l’armata rossoblu: ci riferiamo a Mimmo Criscito, superlativo sulla fascia, Pandev, classe innata, che si è visto negare il gol da due superbi interventi del portiere giallorosso Vigorito, Romulo e Spolli.

Romulo è stato il vero catalizzatore, l’ispiratore delle manovre rossoblu. Era dai tempi di Milanetto che il Grifone non aveva a centrocampo un metronomo del genere.

Spolli poi è una sicurezza, non ha sbagliato un intervento. Gli altri? Bene Biraschi e Zukanovic, ok anche Lazovic e Zukanovic.

Non male anche gli entrati nel secondo tempo, Gunter, Mazzitelli e Bessa.

In tribuna abbiamo incrociato il neo acquisto Favilli, gasatissimo di essere arrivato al Genoa. Un fisico alla Shurhavy che si integrerà molto bene con il numero 9 polacco.

E poi c’è sempre Sandro, che se metterà fine ai suoi guai fisici sarà veramente la ciliegina sulla torta di questo Genoa 2018-2019.

In tribuna, i tifosi più caldi erano preoccupati. “Belin, manca ancora una settimana alla chiusura del mercato…”.

Impauriti dai 4 gol di Piatek e della sua possibile partenza… subito!

Si scherza naturalmente.

Contro il Lecce si è visto chiaramente che per Laxalt, Lapadula ed Omeonga in questo Genoa non c’è più posto.Giusto così, anche se per il giovanissimo centrocampista un pò dispiace.

Si guarda avanti… Domenica prossima è già campionato. Si va a San Siro, ad affrontare il Milan.

In questo caso il Genoa ha soltanto da guadagnarci…

Vai Grifone, che sia l’annata giusta?

Franco Ricciardi