Piana vicepresidente Regione Liguria, Benveduti assessore e Medusei presidente del consiglio

La Lega Liguria, attraverso Edoardo Rixi, oggi ha confermato la sua compagine nella nuova giunta Toti.

Dopo un rapido confronto pomeridiano, è arrivato il via libera.

L’imperiese Alessandro Piana sara’ il nuovo assessore all’Agricoltura della Regione Liguria e avra’ anche una serie di deleghe legate all’ambiente, all’entroterra e al marketing territoriale.

Oltre alla delega ai Parchi gli sarà affidata la riforma dell’Agenzia in Liguria per realizzare un piano di promozione dell’entroterra e delle produzioni locali.

Per lui dovrebbe essere certo anche l’incarico di vicepresidente della giunta, confermando le indiscrezioni del mattino.

Il genovese Andrea Benveduti bissa le deleghe allo Sviluppo economico, non prende quella al Bilancio, che resta a Toti, ma aggiunge quelle a Sicurezza e Immigrazione, negli ultimi cinque anni in capo a Sonia Viale.

Il nuovo presidente del consiglio regionale sarà lo spezzino Gianmarco Medusei, consigliere piu’ votato della Lega in Liguria, mentre il capogruppo del Carroccio sara’ l’ex assessore regionale Stefano Mai.

Ruoli istituzionali in vista anche per altri due consiglieri leghisti: Brunello Brunetto proposto per la presidenza della commissione Sanità, Alessio Piana per quella dedicata a Territorio e attivita’ produttive. Alessandro Piana, invece, si dimettera’ dal ruolo di consigliere e spalanca le porte in via Fieschi alla ventimigliese Mabel Riolfo.

Il presidente e il vicepresidente dell’Assemblea legislativa della Liguria saranno eletti a scrutinio segreto in un’unica votazione durante la prima seduta convocata per martedì 27.