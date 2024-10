Piana sbugiarda la sinistra: Pil Liguria cresciuto più di media nazionale

“L’economia della Liguria è assolutamente in salute. Il Pil regionale, stando a quanto analizzato da Ambrosetti a luglio scorso, nell’ultimo triennio è cresciuto più della media nazionale (+5,1% nel 2022, +0,8% nel 2023 e +1% nel 2024)”.

Lo ha dichiarato oggi l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana (Lega) replicando alle affermazioni della sinistra sul Pil della Liguria.

Inoltre – ha spiegato Piana – nel rapporto annuale 2023 dell’economia ligure ha fotografato una regione in crescita e in linea con la media italiana, con la peculiarità dei trasporti marittimi che guidano il panorama nazionale e i flussi turistici, in forte crescita rispetto all’anno passato.

È evidente che l’attuale situazione geopolitica, per una regione come la Liguria che vive soprattutto di porto e che si trova a gestire più del 50% dei traffici nazionali, possa generare prudenza in alcuni operatori.

Così come il ‘nanismo’ del numero dei dipendenti per aziende, che contraddistingue la nostra regione, può far perdere in competitività. Ma è altrettanto evidente che ci sono comparti architrave della nostra economia che promettono bene: i passeggeri in transito nei porti liguri sono aumentati, soprattutto nel segmento delle crociere, e hanno superato i livelli precedenti alla pandemia.

Oltre i quattro quinti delle imprese liguri dell’industria e dei servizi hanno conseguito un risultato economico positivo.

La liquidità, già elevata nel confronto storico, è ulteriormente aumentata, grazie anche agli strumenti in campo da Regione Liguria.

L’occupazione nel 2023 ha continuato a crescere, soprattutto nella componente femminile. Segnali importanti che ci spingono a continuare, come amministrazione pubblica, nella direzione tracciata in questi anni: accompagnare le imprese, con le nostre misure, in un percorso di crescita che consenta loro di competere sui propri mercati di riferimento.

Mi sento quindi di tranquillizzare il consigliere regionale del Pd Davide Natale sull’andamento dell’economia ligure che cresce in modo costante.

Per quanto riguarda il viceministro genovese Edoardo Rixi e il sindaco di Genova Marco Bucci per loro parlano i fatti: dalla ricostruzione del Ponte Morandi al rilancio delle infrastrutture allo sviluppo economico.

Se queste, secondo il Pd, sono ‘boutade’ allora ben vengano. Perché dalle battute sono passati ai fatti, trasformando i progetti in opere reali che, alla fine, hanno migliorato la vita dei cittadini”.