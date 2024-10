Prima categoria, il Riomaior passa a Cogorno

Se uno dei due “gemelli del gol”, Matteo Di Muri, è indisponibile… nessun problema, al Riomaior vincente di questi tempi, stavolta la doppietta la fa quell’altro. Sicché Elia Biloni dapprima sblocca il risultato su un cross di Martelli, poi riporta in vantaggio gli arancio-viola dopo il primo (immediato) pareggio locale, coronando un’azione promossa da Costa e proseguita dal subentrato Milone; colpo di testa e palla nel “sette”.

Tuttavia, la rete decisiva è quella di Fazio, che pochi minuti dopo il nuovo pari dei padroni di casa: azzecca una gran botta al volo su un traversone del pure neoentrato Lyca Gasparini.

Così, il “Rio” debutta in questo campionato di Prima categoria ligure come s’era qualificato in Coppa Liguria, vincendo: e bene.

Il tabellino

COGORNESE – RIOMAIOR 2 – 3

MARCATORI: 20′ e 34′ Biloni, 22′ Cugusi, 55′ Mazzino, 60′ Fazio,

COGORNESE: Ferraro, Ortona, Migone; Rossi, Mazzino, Donadeo; Cavallero, Manfredi, Molinelli; Rugari e Cugusi. A disp. De Scalzo, Chiapperini, De Mattei, Brizzolara, Nassani, Mosto, Pasquetti, Larizza.

RIOMAIOR: Pieri, Lonardo, Martelli; Volpi, Saloni, Pasini; Rossi, Fazio, Costa; Azzaro e Biloni. Entrati: Milone, Gasparini L., De Lucia, Crovara.

ARBITRO: Chiapolino di Chiavari.

Nella foto Biloni