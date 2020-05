Pescatore cade nel torrente Usurana, salvato dai VVF

I Vigili del Fuoco di Brugnato sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi per salvare un pescatore caduto nel torrente Usurana nel comune di Calice al Cornoviglio.

L’uomo, un quarantenne, si trovava in località Ferdana e mentre passava sopra un grosso masso nel letto del torrente, si è mosso facendolo cadere in acqua. Come se non bastasse, il masso gli è poi rotolato addosso bloccandogli una gamba.

I Vigili del fuoco sono dovuti ricorrere all’utilizzo di alcuni cuscini di sollevamento pneumatici per disincastrare la gamba del ferito con l’operazione che è stata resa difficoltosa dalla corrente dell’acqua e dall’instabilità delle rocce.

Dopo circa 30 minuti di lavoro sono riusciti a liberarlo e a consegnarlo alle cure del personale medico presente sul posto.