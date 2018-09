Per non dimenticare, Mauro Giovanardi in concerto a Finale Ligure

Oggi, venerdì 7 settembre, presso la Fortezza di Castelfranco di Finale Ligure, situata in via Generale Enrico Caviglia, dalle ore 21,00, si svolgerà la manifestazione “Per non dimenticare“, un evento con musica dal vivo, per ricordare il crollo del ponte Morandi, avvenuto a Genova, il 14 agosto scorso.

Come ospite dell’evento ci sarà una delegazione del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Savona, che porterà una testimonianza su quel tragico evento, proiettando un video sull’attività del comando e sull’intervento effettuato per il crollo del ponte.

In occasione della manifestazione, verrà attivata una raccolta fondi per l’acquisto di attrezzature a servizio delle unità operative di soccorso dei vigili del fuoco.

Il concerto vedrà sul palco Mauro Ermanno Giovanardi e la sua band, con ospiti a sorpresa.

Lo spettacolo verrà aperto dalla band dei Misfatto e il cantautore genovese Mladen.

Mauro Ermanno Giovanardi, celebre cantante, produttore e bassista già leader dei “La Crus”, prima di intraprendere la carriera da solista, presenterà il suo nuovo album “La Mia Generazione”, accompagnato da una band di musicisti di eccezione.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale E20, con il patrocinio del Comune di Finale Ligure, nell’ambito del progetto culturale “La Fortezza Ritrovata”, che gode del sostegno della Compagnia di San Paolo.

L’ingresso è a offerta libera e il ricavato verrà destinato all’acquisto di attrezzature per i Vigili del Fuoco.

E’ possibile acquistare il biglietto in prevendita presso la libreria “Centofiori”, a Finale Ligure. In caso di maltempo la manifestazione si terrà all’auditorio di Santa Caterina a Finalborgo.

Laura Candelo