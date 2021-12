Pensiero unico, Bassetti attacca giornalisti: alcuni faziosi e scientificamente disonesti

“La nuova pericolosa infodemia è quella rappresentata da alcuni giornalisti che giocano a fare i medici e gli scienziati.

Giornalisti faziosi, scientificamente disonesti e impreparati (senza basi per leggere e interpretare un articolo scientifico), profumatamente pagati per partecipare ai dibattiti televisivi (a proposito ribadisco che non ho mai percepito un solo centesimo per andare in televisione) il cui unico scopo è quello di confondere la gente per supportare le tesi no-vax e negazioniste”.

Lo ha dichiarato ieri su fb il direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova Matteo Bassetti.

“Visto che – ha aggiunto il prof. Bassetti – qualcuno asserendo il falso dice che I Medici non consiglierebbero la vaccinazione per i bambini perché la Covid è innocua in questa fascia di età, ho brevemente revisionato la letteratura scientifica, quella di cui i medici seri si nutrono o si dovrebbero nutrire, per chiarire perché la vaccinazione pediatrica è una opportunità e perché la maggioranza delle società scientifiche pediatriche del mondo la raccomandino.

La MIS (sindrome multi-infiammatoria sistemica) che può colpire il bambino con la Covid-19 è molto rara (1/4000), ma quando presente è foriera di complicanze anche gravi e può avere una prognosi sfavorevole nei bambini. Colpisce indifferentemente bambini sani e bambini con altre patologie.

Due giorni fa una delle più prestigiose società scientifiche pediatriche al mondo, la American Academy of Pediatrics, si è espressa a favore della vaccinazione nei bambini tra i 5 e gli 11 anni, come avevano già fatto quelle italiane e di molti altri paesi sanitariamente e scientificamente evoluti.

Mi auguro che i cittadini e i genitori scelgano liberamente cosa fare, confrontandosi con i loro medici pediatri e non con questi giornalisti che rappresentano oggi davvero dei cattivi maestri”.

Il prof. Bassetti nel suo post su fb ha quindi aggiunto i riferimenti alle seguenti fonti scientifiche: “Bautista-Rodriguez C, Sanchez-de-Toledo J, Clark BC, Herberg J, Bajolle F, Randanne PC, Salas-Mera D, Foldvari S, Chowdhury D, Munoz R, Bianco F, Singh Y, Levin M, Bonnet D, Fraisse A. Multisystem Inflammatory Syndrome in Children: An International Survey. Pediatrics. 2021 Feb;147(2)

Tsabouri S, Makis A, Kosmeri C, Siomou E. Risk Factors for Severity in Children with Coronavirus Disease 2019: A Comprehensive Literature Review. Pediatr Clin North Am. 2021;68(1):321-338”.