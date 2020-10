Paura per nuovo lockdown | Toti: La Liguria non si sfilerà, ma Governo deve valutare

C’è la paura per un nuovo lockdown per quanto riguarda le regioni, se non per tutta l’Italia. Ad invocarlo un paio di governatori fra cui quello della Campania De Luca.

Il governatore della Liguria Giovanni Toti a tale proposito ha commentato: «Osserviamo con grande attenzione il dato della mortalità, la disponibilità di posti letto e il livello di occupazione delle terapie intensive nella consapevolezza che occorrono misure per frenare il contagio. Siamo pronti ad ulteriori azioni, se necessario, opportunamente calibrate sui ritmi della malattia»

In caso di lockdown nazionale «la Liguria, come abbiamo sempre fatto, non si sfilerà». A dirlo il governatore Giovanni Toti, che precisa come il Governo «Debba valutare bene l’impatto che avrà».

«Siamo pronti a qualunque misura. Credo che una valutazione col governo nelle prossime ore andrà fatta. C’è tutta una serie di provvedimenti che andranno prorogati».

Certo è che «siamo disposti a fare tutto quello che serve e nel contempo cercheremo di non fermare l’economia».