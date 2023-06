Paura per i ponteggi sul viadotto Bisagno, ma Aspi: cantiere in fase di smontaggio

Allarme rientrato per il viadotto Bisagno in A12 dopo la foto diffusa sui social network

Il maltempo flagella Genova e la Liguria. Gli esperti di Arpal hanno previsto che piogge e temporali continueranno fino a stasera.

Intanto, si segnalano danni in città e l’allagamento di corso Europa. C’è paura per i ponteggi sul viadotto autostradale dell’A12 sul Bisagno, sopra via delle Gavette.

Al momento, Autostrade per l’Italia non ha chiuso il tratto “perché il cantiere è in fase di smontaggio e non risulta essere caduto nulla dal viadotto. La situazione è sotto controllo e in sicurezza”.

Alcune immagini, circolate in modo virale sui social network, mostrano però pezzi di impalcatura pericolanti.

In ogni caso, sul posto sono intervenuti i tecnici della Protezione civile, gli agenti della Polizia locale e i vigili del fuoco.

Per ora la denuncia di caduta di materiale da parte di alcuni cittadini non ha trovato riscontri e l’allarme è rientrato.

Nel resto della città altre segnalazioni ai vigili del fuoco e alle Forze dell’ordine. Tantissime le strade allagate, soprattutto nei quartieri collinari.

Aggiornamento.

Ecco il comunicato diffuso in tarda mattinata dai responsabili di Aspi: “La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ci tiene a rassicurare i cittadini di via delle Gavette in merito ai ponteggi del viadotto Bisagno. Nessun pezzo è caduto a terra, la situazione è in sicurezza e sotto controllo nonostante le forti piogge.

Nella giornata di oggi, nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione del viadotto, sono previste le fasi di smontaggio del ponteggio, che, avvenendo in altezza, vengono comunque eseguite con personale tecnico e movieri in viabilità ordinaria proprio per gestire l’eventuale caduta di oggetti.

Una delle fasi di smontaggio prevede che la rete di protezione venga messa ‘in banda’, cioè appunto resti oscillante, per poi, una volta smontato il tavolato, essere rialzata e posta a protezione verticale. Il coordinamento della sicurezza è affidato al Rina che ha confermato la corretta esecuzione dei lavori”.