Forti temporali su Genova, problemi al Viadotto Bisagno?

Il maltempo era stato annunciato con un’allerta gialla per temporali ed è arrivato.

Su Genova si è abbattuto un vero e proprio temporale.

L’Allerta Gialla è partita questa mattina alle 6 e dovrebbe concludersi alle 18 di questa sera.

Sono diverse le segnalazione che stanno giungendo per il maltempo e per le sue conseguenze, quali allagamenti e rallentamento del traffico.

Quella più importante sembrerebbe riguardare i ponteggi del viadotto Bisagno. Alcuni cittadini segnalano come del materiale sarebbe caduto dall’impalcato.

Sul posto è intervenuta la protezione civile.

Sui social sta girando una foto del viadotto Bisagno nei pressi che pubblichiamo. Non vogliamo creare allarmismi, ma il consiglio è quello di prestare attenzione passando da via Piacenza.

Aggiornamento.

Per quanto riguarda il Viadotto Bisagno non ci sono allarmi. Si tratta di un cantiere in fase di smontaggio e secondo fonti vicine ad Autostrade per l’Italia non sarebbe caduto nulla.

Paura per i ponteggi sul viadotto Bisagno, ma Aspi: cantiere in fase di smontaggio