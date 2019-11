Pattuglie miste polizia-esercito arrestano pusher gambiano

Ieri, nel centro storico genovese, i poliziotti della pattuglia mista Polizia-Esercito a disposizione del Commissariato Centro, hanno arrestato un 20enne di origini gambiane, trovato in possesso di 4 involucri contenenti circa 18 grammi di derivati della cannabis.

Il giovane è stato notato in via San Luca mentre nascondeva un involucro in cellophane tra le inferriate di una finestra. Vistosi scoperto, ha cercato di darsi alla fuga ma è stato fermato dai poliziotti e condotto in Questura per l’identificazione.

Dagli accertamenti è emerso che, qualche ora prima, era stato giudicato con rito direttissimo per cessione di cocaina e sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora a Genova e Provincia.