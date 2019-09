Patto Educativo Sportivo 14-15 Settembre a Chiavari

Sabato 14 settembre la presentazione alla città del Patto Educativo Sportivo

Mentre Domenica 15 settembre scendono in piazza quaranta società per un open day a cielo aperto da mattina a sera

Un fine settimana interamente dedicato allo sport. E’ quello che il Comune di Chiavari in collaborazione con il CSI Italiano propone per sabato e domenica, 14 e 15 settembre 2019. Una due giorni che affronterà l’universo dell’attività fisica nei suoi diversi aspetti.

Si comincerà sabato mattina alle ore 9.30, presso l’Auditorium San Francesco, con una giornata dedicata alla presentazione del Patto Educativo Sportivo che vedrà la partecipazione di società ed associazioni sportive presenti sul territorio, istituti scolastici e cittadini. Tale patto è nato con la finalità di favorire la nascita e il consolidamento di relazioni di sostegno e solidarietà tra istituzioni che si occupano di sport. L’obiettivo comune è la diffusione della cultura dell’incontro, dell’alleanza sportiva, della sana competizione nel rispetto delle regole sportive e di corretti comportamenti di educazione civica. Introduce il convegno il consigliere delegato allo Sport David Cesaretti, con la partecipazione dei campioni Marta Cantero, Luca Bellini e Alessandro Gennesi; modera Fulvio Di Sigismondo, educatore professionale e coordinatore delle politiche giovanili de comune di Chiavari.Gli interventi dei relatori:

Giorgio Piastra, medico dello sport Asl4, “L’abbandono sportivo”

Gaetano Cuozzo, Presidente Comitato Paraolimpico della Liguria, “Scuola e mondo sportivo, alleanza possibile?”

Matteo Matteazzi, DG Virtus Entella, “L’esperienza educativa nelle società sportive professionistiche”

Giulio Ivaldi, Presidente FIGC Liguria, “L’esperienza educativa nelle società sportive dilettantistiche”

Andrea Marchesi, pedagogista, “Educare oggi: un corpo a corpo per generare futuro”

Sarà un appuntamento di particolare interesse poiché incentrato soprattutto sulle valenze educative dello sport, vissuto e praticato, non soltanto in funzione di uno sviluppo fisico armonico e di una sana competizione ma soprattutto nell’ottica di rappresentare una palestra di vita attenta agli aspetti etici e interpersonali.

«E’ un’iniziativa che rispecchia l’attenzione della nostra maggioranza rispetto alla galassia di sport per i giovani, un’idea nata per sensibilizzare addetti ai lavori e famiglie sul fenomeno dell’abbandono sportivo, diventata progetto a costo zero». Così spiega il consigliere Alberto Corticelli, capogruppo di Avanti Chiavari – Marco Di Capua Sindaco.

«Il patto educativo sportivo è un progetto del Comune di Chiavari partito a fine 2017, che prevede l’elaborazione, la condivisione e il rispetto di comportamenti corretti da parte di atleti, allenatori e genitori – interviene il consigliere delegato allo sport del Comune di Chiavari, David Cesaretti – Coinvolge le società sportive e le scuole di primo e secondo grado del Comune di Chiavari, tramite i loro rappresentanti, presidi e dirigenti, che hanno partecipato alle riunioni e condiviso questi aspetti. Il primo step è stato quello di analizzare il fenomeno dell’abbandono sportivo, per il quale abbiamo elaborato un questionario informatizzato, grazie alla collaborazione degli studenti delle scuole superiori cittadine. Durante l’incontro di sabato mattina presenteremo i primi risultati e discuteremo le problematiche emerse».

Domenica, dopo la teoria si passerà all’azione, con la festosa invasione dell’intero centro cittadino, da parte di un colorato esercito di atleti e società sportive, che si metteranno in mostra, proponendo dimostrazioni delle varie discipline, che il ricco e variegato universo delle associazioni sportive presenti a Chiavari offre. La Festa dello Sport si svolgerà dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, sarà possibile assistere alle performance di atleti già affermati ma anche cimentarsi nelle lezioni di prova, che verranno proposte nel corso della giornata. Dalle 18 in poi premiazioni in piazza Fenice. Dal basket alla danza, dal tennis tavolo al judo, dal volley all’arrampicata, dalla scherma alla vela, saranno circa quaranta le realtà sportive rappresentate per un grandioso open day a cielo aperto.

Le attività, tutte a ingresso libero, si terranno in: via Martiri della Liberazione, corso Garibaldi, via Delle Vecchie Mura, piazza Fenice, piazza Mazzini e piazza Matteotti insomma l’intero centro città si trasformerà per un’intera giornata, da mattina a sera, in una enorme palestra en plein air, dove sperimentare, provare, giocare e assaporare il piacere dello sport, sotto la guida di istruttori professionisti, in un ambiente sicuro e di festa.

«Con questa due giorni l’Amministrazione vuole sottolineare l’importanza delle realtà sportive cittadine che da anni portano avanti le proprie attività sul territorio. E’ un momento di incontro e confronto importante, ma soprattutto costruttivo. Sulla scia del successo ottenuto dall’ultima edizione della festa dello sport di Genova, ci auguriamo nel nostro piccolo di creare un evento significativo sia per gli atleti e le loro famiglie che per gli addetti ai lavori» Sottolinea l’assessore allo sport Gianluca Ratto.

Aggiunge concludendo il consigliere Cesaretti «Un’intera giornata nel segno dello sport, nel cuore di Chiavari. L’idea è quella di creare una sorta di vetrina a disposizione delle associazioni sportive affinché possano farsi conoscere, avvicinare giovani e non alla pratica della loro attività. Alcuni sport non godono di grande visibilità, ma tutte le nostre associazioni svolgono una funzione importante e determinante dal punto di vista sociale e dell’aggregazione: in questa giornata tutti potranno avere la meritata visibilità per presentare nel dettaglio la loro attività».

Di seguito l’elenco società partecipanti:

ASAJ JUDO CHIAVARI

ATLETICA LEVANTE

ASD BADMINTON

ASD CHIAVARI RING LOTTA

POLISPORTIVA TIGULLIO

CALCIO GIOVANILE CAPERANA

CLUB ALPINO ITALIANO

CHIAVARI POWERLIFTING

ASS.NE ARBITRI

ASD NAIMA ACADEMY

ASD BUTTERFLY

ASD FREE RIDE TIGULLIO

ASD GYMNICA 2000

ASD TAEKWONDO

ASD AURORA BASKET

ASD TENNIS TAVOLO

ASD DANZARTE CHIAVARI

ASD RUPINARO SPORT

ASD PRO CHIAVARI

PANATHLON TIGULLIO

ANFFAS