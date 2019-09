Patente più salata. Iva al 22%. Mercoledi 18 autoscuole chiuse per protesta

GENOVA Patente quanto mi costi! Dopodomani, mercoledi 18 settembre, le autoscuole liguri resteranno chiuse. Tutti pronti alla serrata per manifestare le proprie ragioni. Mercoledì infatti tutti coloro che stanno frequentando il corso per conseguire una patente potrebbero trovare l’aula chiusa. Il perchè è presto detto: i titolari sono sul piede di guerra e quindi pronti alla protesta contro la decisione di introdurre l’Iva anche su questo comparto economico.

Fino ad ora le lezioni di scuola guida erano esenti dall’applicazione dell’Iva al 22%: tutto è cambiato lo scorso 2 settembre quando l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 79, non solo ha introdotto l’aliquota anche alle autoscuole ma il provvedimento è pure retroattivo e prevede anche la restituzione degli ultimi 5 anni non versati. Una decisione che, ancora una volta, allontana i cittadini dalle istituzioni. Come sarà possibile, per gli esercenti, obbligare i loro clienti ormai vaganti nella giungla del traffico a versare il tributo? Inoltre d’ora in poi il costo medio ivato dalla nuova disposizione per conseguire all inclusive una patente lieviterà intorno alla media di 1.000 Euro.

In realtà l’introduzione dell’Iva per le autoscuole e la richiesta di riscuotere il pregresso arriva dall’Europa (che aveva da tempo ammonito l’Italia della situazione, ndr) ma, come spesso accade, alla fine sono gli ultenti, perlopiù 18enni e quindi senza un reddito garantito, a pagare le conseguenze delle decisioni sbagliate.

Per questo motivo le autoscuole di tutta la Liguria hanno annunciato la serrata: il 18 settembre chiuderanno le saracinesche e si presenteranno davanti all’Agenzia delle Entrate di Genova per protestare.

Marcello Di Meglio