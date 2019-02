Pastorino: banchine porto di Genova Prà saranno elettrificate entro maggio 2020

“Le banchine del porto di Genova Pra’ saranno elettrificate entro maggio 2020. Lo riferito stamane in consiglio regionale l’assessore Giacomo Giampedrone, rispondendo a una nostra interrogazione, frutto di una sinergia con il VII Municipio e gli abitanti del territorio”.

Lo hanno dichiarato oggi il capogruppo regionale di Rete a Sinistra Gianni Pastorino e il consigliere municipale Filippo Bruzzone.

“Finalmente – ha aggiunto Pastorino – una buona notizia, sicuramente tanto attesa. Ultimata la progettazione esecutiva, ora in fase di valutazione, mentre la consegna dei lavori è prevista entro marzo 2019.

L’intervento prevede l’elettrificazione delle banchine per una media di 24 ore giornaliere, con una potenza di 2 megawatt per le grandi navi e di 1 megawatt per le navi piccole e medie. Per quanto riguarda i costi, l’appalto prevede una base di 11,4 milioni di Euro. 6 milioni per lavori a corpo, 160.000 Euro per oneri di sicurezza, 79.000 per la progettazione esecutiva e quasi 1.4 milioni per costi di manodopera.

Grazie al nostro intervento, la regione sta mantenendo gli impegni. La coabitazione fra città e porto comporta evidenti disagi ai cittadini: emissione di sostanze nocive nell’aria e inquinamento acustico rappresentano, infatti, questioni di non poco conto, che le istituzioni devono impegnarsi a risolvere. Positivo che ora si riesca a delineare un piano di contenimento e mitigazione, con l’obiettivo di superare la messa in mora UE, quindi il rischio di una procedura d’infrazione sul superamento dei limiti di biossido d’azoto”.