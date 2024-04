Pasqua nel savonese, oltre 2000 le persone controllate

La settimana pasquale è stata caratterizzata da un’importante attività di prevenzione da parte della Polizia, con oltre 2000 persone controllate e numerose azioni per contrastare la violenza di genere.

Nell’ottica della prevenzione dei reati e della sicurezza pubblica, la Polizia, sotto la guida del Questore di Savona, ha intensificato i servizi di controllo del territorio durante la settimana di Pasqua.

I controlli hanno coinvolto sia i reparti locali, come le Volanti e il Commissariato di Alassio, sia il personale specializzato del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova.

Durante i vari posti di controllo, sono stati controllati più di 450 veicoli e identificate oltre 1300 persone.

Sono state denunciate otto persone, di cui tre minorenni, e una è stata arrestata. Complessivamente, sono stati effettuati 650 controlli sui veicoli e identificate più di 2000 persone, con tredici segnalazioni all’Autorità Giudiziaria.

Per garantire una Pasqua sicura per tutti, il Questore ha emesso due ordini di abbandonare il territorio italiano nei confronti di persone straniere non in regola con i requisiti di soggiorno.

Inoltre, sono stati emessi tre provvedimenti di Ammonimento per casi di violenza domestica, con l’invito ai soggetti coinvolti di partecipare al percorso trattamentale integrato presso il “Centro Italiano per la Promozione della Mediazione”, nell’ambito del protocollo “ZEUS”.

La Polizia si impegna costantemente nella prevenzione e nel contrasto dei reati, lavorando per garantire la sicurezza e il benessere della comunità durante le festività e oltre.