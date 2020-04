Pasqua, Bagnasco benedice cantiere con operai e tecnici: Genova non la ferma nessuno

Genova non la ferma nessuno. Cantiere Ponte di Genova va avanti. Issato un altro impalcato: ne restano tre, che saranno varati nei prossimi dieci giorni ed entro aprile la struttura del nuovo viadotto autostradale sul Polcevera sarà completa.

Stamane il cardinale Angelo Bagnasco si è recato in cantiere per la benedizione pasquale, accolto da operai e tecnici, dal sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci e dal governatore ligure Giovanni Toti.

“Siamo lieti della visita e della benedizione del cardinale – ha riferito il presidente del consorzio “PerGenova” Alberto Maestrini – per tutte le maestranze del cantiere impegnate giorno e notte a portare avanti il lavoro per completare nel minor tempo possibile, ma prima di tutto in sicurezza, il nuovo Ponte di Genova.

Il cardinale ha portato fiducia a tutti gli uomini e le donne che lavorano per dare il loro contributo alla ripartenza dell’Italia”.