Parte oggi la kermesse Pem – Parole e Musica in Monferrato. Nada superstar

Ci siamo, oggi l’inizio della kermesse musical-culturale. Sarà una edizione extralusso per qualità e per quantità quella del 2018 di “PeM ! – Parole e Musica in Monferrato”. Da Ghemon agli Ex-Otago, da Frankie hi-nrg mc a Nada, da Diodato a Armando Corsi e Guido Guglielminetti, lo stuolo di ospiti che si racconteranno accompagnati da una manciata di canzoni è davvero di alto livello oltre che molto variegato. E in più ci saranno anche lo scrittore e musicista Giuseppe Festa, la storia di Radio West e una “passeggiata ‘da cani’ in una sera di fine estate”.

Saranno ancora la bellezza e i colori delle colline del Monferrato, sito Unesco, ad ospitare la tredicesima edizione di questa rassegna di incontri e musica che è diventata un punto di riferimento ben oltre i propri confini e che quest’anno offrirà una ancor più fitta serie di appuntamenti dal 24 agosto al 20 settembre, tutti ospitati in luoghi di grande suggestione a San Salvatore Monferrato e Valenza Po.

Occasioni in cui gli artisti si svelano con le parole e non solo con le loro canzoni, raccontando e raccontandosi.

Anche quest’anno la rassegna si avvale della direzione artistica di Enrico Deregibus, con la collaborazione di Riccardo Massola, ideatore della manifestazione nel 2007.

Il calendario:

24 agosto: Armando Corsi

26 agosto: Ex-Otago

28 agosto: Frankie Hi Nrg Mc

2 settembre: Radio West

9 settembre: “Passeggiata da cani”

11 settembre: Diodato

12 settembre: Ghemon

13 settembre: Giuseppe Festa

16 settembre: Guido Guglielminetti

20 settembre: Nada

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito (eccetto la “Passeggiata Letteraria in una sera di fine estate – Passeggiata da cani”)

24 agosto, San Salvatore Monferrato, Parco Torre storica, ore 21

Armando Corsi: la chitarra che sorride

Una serata con “la chitarra che sorride”, ovvero Armando Corsi, musicista genovese dalle mille vite e dal tocco sulle corde unico. Ha suonato con Ivano Fossati e Paco de Lucia, ha scritto canzoni con Samuele Bersani e Bruno Lauzi e a San Salvatore sarà accompagnato dalla cantante Vera Torrero, che con lui ha scritto il libro “Corsi ripercorsi”.

26 agosto, San Salvatore Monferrato, Parco Torre storica, ore 21

Ex-Otago: l’indie genovese va in classifica

Si continuerà a parlare genovese ma di un’altra generazione con gli Ex-Otago, una delle formazioni più in vista della scena indie italiana che è ormai arrivata in testa alle classifiche. Con Maurizio Carucci e Francesco Bacci si parlerà del percorso della band, delle collaborazioni, da Caparezza a Max Pezzali, e del prossimo disco in cantiere.

28 agosto, San Salvatore Monferrato, Parco Torre storica, ore 21

Frankie hi-nrg, quelli che ben pensano e quelli no

Un mostro sacro del rap italiano, Frankie hi-nrg mc, attivo dai primi anni novanta. Autore, compositore, giocoliere delle parole e uomo di grande coerenza ci racconterà di “Quelli che benpensano”, di “Fight da Faida”, di “Pedala”, del rap di oggi e di quello di ieri. Ma anche delle tante altre sue attività: fotografo, videomaker e attore.

2 settembre, Valenza, Villa Gropella, ore 21

Il sogno rock di Radio West

Al centro della scena sarà il libro “Alza il volume – Il sogno rock di Radio West”, scritto da Paolo Tolu e da Bruno “Svisa” Annaratone, che racconta i fantastici 14 anni dell’emittente alessandrina che portò in città i suoni dell’America e nelle piazze il meglio della musica italiana. Una serata di ricordi e aneddoti con le parole di “Svisa”, Paolo Tolu e la musica di Dado e Rudi Bargioni.

9 settembre, San Salvatore Monferrato, località Valdolenga, partenza da Crossodromo “Rizzetto”, ore 18.30

“Una passeggiata da cani”

La suggestiva “Passeggiata Letteraria in una sera di fine estate” quest’anno è dedicata ai cani, che oltre ad essere invitati a camminare con i loro padroni, saranno celebrati nelle letture nel corso delle tappe dei 5 km di percorso fra le colline di San Salvatore, Mirabello e Lu. Al termine è previsto un rinfresco. Costo d’iscrizione: 5 euro.

11 settembre, San Salvatore Monferrato, frazione Fosseto, Villa Genova, ore 21

Diodato: la voce, la raffinatezza e il rock

Protagonista sarà Diodato, il giovane e raffinato cantante e rocker che il grande pubblico ha conosciuto a Sanremo in due occasioni: prima con “Babilonia” e poi, nel 2018, con “Adesso” insieme a Roy Paci. Una strada musicale iniziata nella sua Taranto come batterista e poi proseguita suonando nei piccoli locali, fino al successo e alla stima della critica.

12 settembre, San Salvatore Monferrato, Casa Spriano, via Prevignano 47, ore 21

Ghemon: il “criminale emozionale” e il suo primo libro

Poeta dell’hip hop italiano che ha incontrato il funk e la soul music e si è trasformato in un cantante. Un mix di generi unico. L’artista campano (è originario di Avellino) presenterà il suo primo libro, “Io sono”, in cui ha avuto voglia di raccontare la sua vita, i traguardi e gli incontri importanti, ma anche gli ostacoli e i periodi bui.

13 settembre, San Salvatore Monferrato, Villa Fortuna, via Santuario 23, ore 21

La luna è dei lupi

Lo scrittore, educatore ambientale e musicista Giuseppe Festa insieme con Piero Saettone – un giovane pastore che descriverà la sua professione antica e dagli insoliti aspetti affascinanti – animeranno una serata di racconti, canzoni e storie di lupi.

16 settembre, San Salvatore Monferrato, Casa Romagnoli, via Marconi 32, ore 18.30

Guido Guglielminetti: essere basso con Battisti e De Gregori

È uno dei musicisti e produttori italiani più apprezzati. Partendo dal suo libro autobiografico “Essere… basso. Piccole storie di musica”, Guido Guglielminetti racconterà delle tante sue collaborazioni, con Tozzi, Battisti, Bertè, Fossati, Mia Martini e dei suoi tre decenni come “capobanda” di Francesco De Gregori. Con lui ospiti a sorpresa.

20 settembre, San Salvatore Monferrato, Via Cavalli 13, Teatro Comunale, ore 21

Nada e le sue sette vite, da Sanremo al rock

La chiusura della rassegna sarà con un mito della musica italiana, Nada. Dal 1969 quando, ragazzina, cantò “Ma che freddo fa” a Sanremo ai suoi ultimi lavori come icona della musica rock italiana alternativa sono tantissime le esperienze e i mondi che ha attraversato. Una vita fra le canzoni: “Amore disperato”, “Ti stringerò”, la recente “Senza un perché” (utilizzata da Sorrentino in “The Young Pope”) e tante altre.

PeM! – Parole e Musica in Monferrato è organizzato dal Comune di San Salvatore Monferrato con il Comune di Valenza

Gli organizzatori ringraziano Fondazione CRT, Fondazione CRA, Almo Nature e Fondazione Capellino, Il Forno di Mauro, Pizzeria Modugno, Italiana Assicurazioni di Fracchia e Ongarelli, G&B Fixing Innovation, Enrico Beccaria & Figli, Ferraris Gioielli, KimonoCasa,

In collaborazione con: Fondazione Carlo Palmisano – Biennale Piemonte e Letteratura, Associazione Commercianti San Salvatore Monferrato

Media Partner: RadioGold, MEI – Meeting Etichette Indipendenti, Tracks

Con il patrocinio di: Provincia di Alessandria, Regione Piemonte, Alexala e del consorzio turistico “Mondo – Monferrato domanda e offerta”.

Alno Nature – Fondazione Capellino, sponsor principale della manifestazione.

Almo Nature è un’azienda italiana che non solo produce alimenti naturali per cani e gatti usando ingredienti di qualità, ma rappresenta un nuovo e diverso modello di azienda che non appartiene né ad un privato, né ad una famiglia, né ad una multinazionale globale o ad un fondo di investimento, ma ai cani ai gatti e alla difesa della biodiversità a cui vengono destinati dal 1 gennaio 2018 il 100% dei profitti derivanti dalla vendita dei prodotti.

Cosa lega Almo Nature a San Salvatore Monferrato?

E’ questo il luogo che è stato scelto per ospitare la sede della Fondazione Capellino una volta terminati i lavori di ristrutturazione di Villa Fortuna.

“Abbiamo colto l’opportunità di sostenere PeM! per far conoscere i nostri progetti e iniziare a collaborare attivamente anche con il territorio” afferma Pier Giovanni Capellino, Presidente di Almo Nature e Fondazione Capellino

In caso di maltempo gli eventi sansalvatoresi (ad eccezione della passeggiata letteraria), si svolgeranno presso il Teatro Comunale di San Salvatore Monferrato. Per ulteriori informazioni: pagina Facebook “Parole e Musica in Monferrato”, sito Comune di San Salvatore Monferrato (www.ssalvatoreinrete.it).

Marcello Di Meglio