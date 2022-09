Parte la nuova stagione del Teatro Garage di Genova

Genova – Da venerdì 30 settembre 2022 parte la nuova stagione del Teatro Garage, con un calendario ricco di spettacoli all’insegna della comicità, dell’improvvisazione, delle giovani eccellenze teatrali e del teatro per famiglie e bambini. Sono 51 gli spettacoli in programma fino al 20 maggio 2023, in uno spazio che da oltre trent’anni anima la città di Genova e rappresenta un simbolo culturale nel quartiere di San Fruttuoso.

«Una stagione ricchissima di spettacoli che vuole coinvolgere un pubblico sempre più ampio – spiegano Daniela Deplano e Maria Grazia Tirasso del Teatro Garage – Anche quest’anno tornano le rassegne inaugurate con grande successo lo scorso anno, dedicate all’ospitalità di compagnie teatrali più giovani provenienti da tutta Italia, proprio per rinnovare il nostro supporto a favore di chi intraprende la strada del teatro e per coinvolgere un pubblico più giovane. Torna la collaborazione con altri teatri liguri, con i quali per tutta la stagione “scambieremo” gli spettacoli, e l’attenzione alla drammaturgia contemporanea, quest’anno con un filo conduttore al femminile, sia per quanto riguarda le tematiche proposte che per le interpreti. Grazie come sempre alle compagnie coinvolte nel programma e al Municipio Bassa Val Bisagno che ci appoggia da sempre».

Rassegna “Teatro di improvvisazione” – La stagione teatrale si apre venerdì 30 settembre 2022 con un appuntamento che è ormai una tradizione all’interno del cartellone del Teatro Garage: il teatro di improvvisazione della compagnia Maniman. Gli attori saranno presenti all’interno del programma con 8 spettacoli: si parte venerdì 30 settembre 2022 con “Survival” per finire domenica 14 maggio 2023 con lo spettacolo “Altre Storie”.

Rassegna “G.E.T Giovani Eccellenze Teatrali” – Accolta con grande successo lo scorso anno, torna la rassegna dedicata ai nuovi scenari del teatro emergente, con giovani compagnie provenienti da ogni parte d’Italia. La rassegna “G.E.T Giovani Eccellenze Teatrali”, ideata in collaborazione con l’associazione culturale La Chascona, comprende 6 titoli: apre la rassegna lo spettacolo “Io mai niente con nessuno avevo fatto” di Joele Anastasi della Fondazione Teatro di Napoli (sabato 22 ottobre), si prosegue con la storia di mafia “Nel nome di Maria” di Chiara Gambino (sabato 19 novembre), il monologo comico a due voci “Sit down comedy” di Generazione Disagio (sabato 3 dicembre), “E Cammarere” di Fabio Di Gesto, ispirato a Le serve di Genet (sabato 21 gennaio), “La pescatrice di perle” di Valeria Simone (sabato 18 febbraio) e, a chiudere il filone, “Mamy Blues”, una riflessione sulla maternità di e con Luna Romani (sabato 18 marzo).

Progetto “Spirali” – All’interno della ricca stagione del Teatro Garage trova spazio anche quest’anno il progetto “Spirali”, nato nel 2018 dalla collaborazione tra il Garage, il Teatro dell’Ortica di Genova e il Teatro Cattivi Maestri di Savona e che nelle ultime due stagioni si è arricchito con la presenza del Sipario Strappato di Arenzano e del Teatro delle Udienze di Finale Ligure. Realtà teatrali affini per caratteristiche, esperienze, interessi e dimensioni, che hanno l’obiettivo di favorire un confronto culturale attraverso scambi di spettacoli e di creare, in futuro, una rete sempre più ampia tra i teatri liguri che prevede un abbonamento incrociato col quale si potranno scegliere tre spettacoli in 3 diversi teatri al costo di € 24,00. Gli spettacoli che fanno parte di questo progetto e che faranno tappa al Garage sono “Prima dell’Alba” di e con Annapaola Bardeloni, ispirato alla storia dell’autrice femminista e partigiana Alba de Cespedes (domenica 23 ottobre), “Madame Kollontaj” di Mirco Bonomi, sulla figura di Aleksandra Kollontaj, femminista e rivoluzionaria russa (domenica 13 novembre), “Corpi impuri” di Marinella Manicardi, sui tabù che ancora oggi si celano dietro al ciclo mestruale femminile (venerdì 18 novembre), e “Funambole” di Matrice Teatro, una storia di donne coraggiose (venerdì 25 novembre).

Progetto “Da Salotto” – Tra i 51 titoli della nuova stagione del Teatro Garage trovano spazio anche delle piccole rappresentazioni che vanno a formare il Progetto “Da Salotto”, nato nel corso della passata stagione da un’idea dell’attrice Alessandra Frabetti. La rassegna comprende i titoli: “Fra tutti tu” di Jacopo Bottani, sull’esperienza del primo amore (venerdì 28 ottobre), “Ciò che resta – Serata del disonore” di Alessandra Frabetti (sabato 12 novembre), “Corpi Impuri” di Marinella Manicardi (venerdì 18 novembre, spettacolo che fa parte anche del progetto Spirali), e “Tutto a suo nome” di Alessandra Schiavoni, un’analisi a tratti comica e grottesca ma anche tagliente della nostra società (venerdì 16 dicembre).

Rassegna “Ti racconto una fiaba” – Tradizione del Teatro Garage sono gli appuntamenti festivi della rassegna “Ti racconto una fiaba” dedicata ai bambini e alle famiglie. Quest’anno sono in programma 5 spettacoli, in partenza domenica 2 ottobre con la rappresentazione della fiaba “Il pesciolino d’oro”, per poi continuare lunedì 31 ottobre con lo “Spettacolo di Halloween”, domenica 18 dicembre con “È Natale signor Scrooge!”, domenica 19 febbraio con “Hansel & Gretel e la strega Ninon” e domenica 19 marzo con “Albertino dai grandi pensieri”.

Torna inoltre, dopo il grande successo dell’anno scorso, l’appuntamento con la comicità nella notte di Capodanno: sabato 31 dicembre protagonista del Teatro Garage sarà Marco Rinaldi con il nuovo spettacolo “Eroi on demand – La letteratura non è mai stata così divertente”, in cui il comico genovese darà voce a diversi personaggi letterari come Tarzan, Zorro, Sandokan, James Bond e Ulisse in un crescendo di situazioni comiche e risate, per aspettare insieme il 2023 in allegria.

Tre appuntamenti del cartellone 2022-2023 saranno dedicati alla musica. In particolare “Edith, il passerotto di Francia”, di e con Sarah Biacchi, un ritratto di Edith Piaf, donna e artista, che unisce la musica al teatro (domenica 27 novembre), “La prigione dei pupazzi solo”, concerto del cantautore Gabriele Priolo (venerdì 14 aprile), e “Mefistofele.2”, il mito di Faust rappresentato dal cantautore genovese Max Manfredi con Lucia Vita (venerdì 19 maggio).

La figura della donna è al centro della nuova stagione del Teatro Garage: oltre agli spettacoli già citati all’interno del Progetto “Spirali”, che narrano le storie di donne influenti nella storia e nella letteratura, questo tema emerge in “Frida Kahlo – Un nastro intorno alla bomba” di Francesca Cassottana, in cui si racconta il talento unico dell’artista messicana di trasformare il dolore in arte (sabato 4 febbraio), e negli spettacoli “Dove vive la volpe” di Maria Grazia Tirasso, che racconta il forte e complicato rapporto di tre sorelle (sabato 5 novembre), “Emma e dintorni”, di Eleonora Bombino sul delicato tema del femminicidio (sabato 6 maggio), e “Mela” di Dacia Maraini con regia Emanuela Rolla, una brillante commedia su tre donne appartenenti a generazioni diverse (sabato 20 maggio).

Altro appuntamento da segnare in agenda, venerdì 2 dicembre, è quello con gli attori Luca Cicorella e Igor Chierici, che portano al Teatro Garage la loro serie tv con epilogo a teatro: si tratta di “Showtime”, una mini serie che si conclude con lo spettacolo teatrale e che il pubblico potrà vedere prima o dopo gratuitamente attraverso un link che viene dato al momento dell’acquisto del biglietto.

Le prevendite dei biglietti degli spettacoli si possono acquistare all’Ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18r – cancello, tel. 010 511447) mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 11 alle 14, oppure online su www.teatrogarage.it e www.happyticket.it. La biglietteria alla Sala Diana apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Corsi di teatro – Insieme agli spettacoli, da ottobre a maggio, tornano inoltre i corsi di teatro per adulti e per bambini organizzati dal Teatro Garage. Il corso adulti è articolato in tre anni e affronta diverse tematiche della recitazione: dall’uso del corpo, della voce, fino all’approccio al personaggio. Il corso, tenuto dai docenti Giovanni Cadili Rispi, Nicoletta Vaccamorta, Francesco Nardi e Maria Grazia Tirasso, è suddiviso in tre livelli: base, intermedio e avanzato. L’obiettivo è quello di fornire le abilità di base della recitazione e stimolare negli allievi l’espressione delle capacità creative, espressive e relazionali, in un clima facilitante e giocoso.

Il Teatro dei Desideri è invece il corso teatrale dedicato ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni. Tenuto da Fiorella Colombo, Stefania Galuppi e Giuseppe Pellegrini, il corso stimola negli allievi la relazionalità e allontana la competitività, prefiggendosi la formazione del gruppo sociale, basato sulla ricchezza della diversità, sulla suddivisione dei compiti, sull’aiuto reciproco e sulla valorizzazione delle diverse caratteristiche personali.

venerdì 7 ottobre ore 21.00

Compagnia San Fruttuoso

L’AMORE È UN ATTICO di Roberto Centazzo e Felice Rossello, musiche Enrico Santacatterina

regia di Daniele Pellegrino

Una commedia musicale divertente e irriverente che ha per tema l’amore. Due donne, molto diverse tra loro per mentalità ed estrazione sociale, rimangono chiuse all’interno di un ascensore la vigilia di Ferragosto…

sabato 15 ottobre ore 21.00 – domenica 16 ottobre ore 17.00

The New 3 Peters Sisters – InCantoinScena

di Ivana Marengo con Ivana Marengo, Bianca Podestà, Cinzia Rapetto

Tre attrici rinnovano la formula già collaudata con i primi due spettacoli, che alterna sketch, canzoni e danze: un progetto innovativo che propone il teatro dialettale in una formula rinnovata, quella del varietà in genovese.

venerdì 21 ottobre ore 21.00

Il Crocogufo

VUOTI A RENDERE

di Maurizio Costanzo, regia Federica Menini, Angelo Formato

con Federica Menini, Angelo Formato

Due coniugi alla soglia della terza età preparano un trasloco, inscatolando non solo gli effetti personali ma anche i ricordi, le speranze deluse e i sogni irrealizzati. Con leggerezza di toni, la commedia affronta problematiche comuni a tante coppie.

sabato 22 ottobre ore 21.00 G.E.T. Giovani Eccellenze Teatrali

Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Vuccirìa Teatro

IO MAI NIENTE CON NESSUNO AVEVO FATTO

drammaturgia e regia Joele Anastasi, con Joele Anastasi, Enrico Sortino, Federica Carruba Toscano

Giovanni è l’incarnazione dell’ingenuità e della passione, dell’innocenza che supera le barriere della conoscenza e dell’ignoranza: un pezzo unico di anima che dice tutto quello che pensa, che crede a tutto quello che gli viene detto.

domenica 23 ottobre ore 17.00 Progetto Spirali

Cattivi Maestri

PRIMA DELL’ALBA

di e con Annapaola Bardeloni

Alba de Cespedes. Scrittrice, poetessa, giornalista, traduttrice, drammaturga, sceneggiatrice, femminista, partigiana. Una donna che ha scritto contro tutto e tutti, ed è stata relegata per anni nell’ambito della letteratura “rosa”.

venerdì 28 ottobre ore 21.00 progetto Da Salotto

FRA TUTTI TU

di Jacopo Bottani con Giacomo Andrea Faroldi

In fondo nessuno di noi ha mai dimenticato il suo primo amore ed è da quell’esperienza infantile che ognuno ha mosso i primi passi per crescere, affrontare il mondo e, soprattutto, per imparare ad amare.

sabato 5 novembre ore 21.00, domenica 6 novembre ore 17.00

Compagnia Palco Giochi

DOVE VIVE LA VOLPE

testo e regia Maria Grazia Tirasso

con Yuki Assandri, Alice Bevilacqua, Elena Giuffra

Tre sorelle, un’eredità inaspettata, una decisione da prendere. Una casa fatiscente, con una strana energia, innesca una serie di pensieri e ricordi, fa affiorare emozioni, rivela segreti… avvicina e allontana, rompe e rinsalda i rapporti.

sabato 12 novembre ore 21.00 progetto Da Salotto

CIÒ CHE RESTA – SERATA DEL DISONORE

di e con Alessandra Frabetti e con Andrea Ramosi e Luigi Caselli al piano

“Ciò che resta” della vita personale e professionale di una donna, madre, attrice è il fil rouge che crea il tessuto connettivo della serata, costituito prevalentemente dall’esplorazione delle “relazioni pericolose”, sbagliate e infelici.

domenica 13 novembre ore 17.00 Progetto Spirali

Teatro dell’Ortica

MADAME KOLLONTAJ

testo e regia Mirco Bonomi con Francesca Santamaria Amato, Mirco Bonomi

Una sorta di viaggio nel tempo, propone l’intervista impossibile fra un giornalista di oggi e Aleksandra Kollontaj, femminista e rivoluzionaria russa, una delle poche donne della Rivoluzione d’Ottobre passate alla storia.

venerdì 18 novembre ore 21.00 progetto Da Salotto – Spirali

CORPI IMPURI

di e con Marinella Manicardi

Lo spettacolo parla del tabù per eccellenza, il ciclo mestruale femminile, affronta la reticenza, il silenzio e l’ipocrisia attraverso cui questo fenomeno, naturalissimo, ha subito la censura dal punto di vista storico, scientifico, religioso e del costume.

sabato 19 novembre ore 21.00 G.E.T. Giovani Eccellenze Teatrali

NEL NOME DI MARIA

di Chiara Gambino con Chiara Gambino, Alba Sofia Vella

Una storia di mafia; protagonista è Maria che cerca un barlume di speranza, ha voglia di credere che un altro finale sia possibile, anche attraverso l’arma dell’ironia che spesso la porta a non rendersi conto della profondità della sua anima.

venerdì 25 novembre ore 21.00 Spirali

Matrice Teatro

FUNAMBOLE

di e con Virginia Cimmino, Claudia Perossini, Irene Papotti

Giovanna, Aurora e Rita hanno firmato un accordo. Tra 15 anni si troveranno nel luogo dove sono cresciute per raccontarsi le esperienze che le hanno portate ad essere chi sono oggi: donne coraggiose in equilibrio su una sinusoide.

domenica 27 novembre ore 17.00

EDITH, IL PASSEROTTO DI FRANCIA progetto Da Salotto

di e con Sarah Biacchi

Un ritratto di Edith Piaf, donna e artista, originale e fuori dagli schemi; un lavoro poetico, leggero e mai didascalico che sposa musica e teatro, suscitando emozioni a tratti con leggerezza, a tratti con forza drammatica.

venerdì 2 dicembre ore 21.00

Luca Cicolella e Igor Chierici

SHOWTIME

Si tratta dell’epilogo teatrale della omonima serie TV, che, data la sua particolare natura narrativa, è possibile vedere prima o dopo lo spettacolo; gli spettatori riceveranno il link per accedere alla visualizzazione della serie on line.

sabato 3 dicembre ore 21.00 G.E.T. Giovani Eccellenze Teatrali

Generazione Disagio

SIT DOWN COMEDY

di e con Enrico Pittaluga, Graziano Sirressi

Un monologo comico a due voci che si interroga sulle contraddizioni della contemporaneità: la voglia di affermazione e l’identità, il rapporto con la natura e la spiritualità, il senso della vita e il senso di colpa.

domenica 4 dicembre ore 21.00

GENOVA DI TUTTA LA VITA

di e con Fabrizio Lo Presti e con Alessandro Dentone

Si rinnova il sodalizio da palco fra l’attore e il cuoco, nel nuovo spettacolo che unisce la narrazione di episodi di vita vissuta, alla cucina “eseguita dal vivo”

venerdì 16 dicembre ore 21.00 progetto Da Salotto

TUTTO A SUO NOME

testo e regia Alessandra Schiavoni con Andrea Zanacchi

Riccardo è rimasto senza lavoro, privato della dignità e della prospettiva di un futuro. La storia comica e grottesca regala nel finale una riflessione profonda, una analisi critica e tagliente della nostra società, ma anche un barlume di speranza.

sabato 31 dicembre ore 22.15

Capodanno con MARCO RINALDI

EROI ON DEMAND – La letteratura non è mai stata così divertente

Tarzan, Zorro, Sandokan, James Bond, Ulisse e altri indimenticabili personaggi letterari reinterpretati da Rinaldi che ne evidenzia difetti reali e non, in un crescendo di situazioni comiche e risate, per aspettare assieme l’anno nuovo.

sabato 7 gennaio ore 21.00, domenica 8 gennaio ore 17.00

Chiamateci pure Compagnia

CRAZY CHRISTMAS

testo e regia Giovanni Ziglioli

Un’esilarante commedia cinica e politicamente scorretta vede al centro un poco raccomandabile Babbo Natale e un servizio di assistenza telefonica che porta conforto a chi ha problemi, specialmente in occasione delle festività…

venerdì 13 gennaio ore 21.00

ODIO I MONOLOGHI (PERÒ LI FACCIO)

di e con Danila Stalteri

Una donna con un’enorme valigia inizia un viaggio all’interno della società tra aneddoti esilaranti, canzoni e personaggi realisticamente surreali, dove gli uomini e le donne rappresentano ancora due mondi irresistibilmente diversi.

sabato 14 gennaio ore 21.00, domenica 15 gennaio ore 17.00

Performer – Espressione Applicata

ANTIGONE

Studio sulla tragedia di Sofocle, con Emanuela Rolla

Antigone rivendica, per sé e per tutti, il diritto di piangere per denunciare l’ingiustizia subita, come donna e come cittadina in una città diventata di colpo disumana che neanche più riconosce le leggi del cuore.

sabato 21 gennaio ore 21.00 G.E.T. Giovani Eccellenze Teatrali

RI.TE.NA. Teatro

‘E CAMMARERE

di Fabio Di Gesto

con Francesca Fedeli, Maria Claudia Pesapane

Ispirato a Le serve di Genet, lo spettacolo ci propone la ricerca di una definizione che due individui androgeni cercano attraverso l’immagine della loro padrona che rappresenta l’emblema della femminilità.

venerdì 27, sabato 28 gennaio ore 21.00

Scena Attiva

I VICINI DI CASA

di Mirko De Martino con Yuki Assandri, Fabio Fiori

Una coppia in crisi perché lei vive chiusa in casa da anni, ossessionata dall’aria pesante che sente attorno, ma un giorno la quotidianità è sovvertita, i due sono costretti a confrontarsi in un faccia a faccia incalzante e senza via d’uscita.

sabato 4 febbraio ore 21.00

Tedacà Teatro

FRIDA KAHLO – UN NASTRO INTORNO ALLA BOMBA

di e con Francesca Cassottana

Mentre ci racconta la sua storia, capiamo che il dolore di Frida è universale e che la sua unicità sta nel riuscire a trasformare il dolore in un atto creativo, non soccombere al male, ma vivere, ridere, immaginare.

sabato 18 febbraio ore 21.00 G.E.T. Giovani Eccellenze Teatrali

Associazione ACASA

LA PESCATRICE DI PERLE (BREVE CONVERSAZIONE CON H. A.)

drammaturgia e regia Valeria Simone

con Marianna De Pinto

Hannah Arendt non filosofa, ma come amava definirsi “pescatrice di perle” cioè capace di raccogliere i tesori perduti del pensiero e della tradizione per renderli attuali, per raccontare il mondo e per interpretare i momenti bui del presente.

sabato 25 febbraio ore 21.00 – domenica 26 febbraio ore 17.00

Performer – Espressione Applicata

RICORDI DI MILENA, LA DANZA DELLE FOGLIE

di e con Emanuela Rolla

Milena è stata prima ballerina. Ora l’Alzheimer la costringe su una sedia, il corpo scomposto, stanco. Il racconto ha come fulcro la ricerca dell’identità, anche se i ricordi si cancellano. Ma il corpo ricorda nonostante tutto.

venerdì 3, sabato 4 marzo ore 21.00

Scena Attiva

TORNO A FARE IL CUOCO

di e con Fabio Fiori

Situazioni assurde, provini andati malissimo e sfighe incredibili fanno da cornice ad un esilarante racconto autobiografico fatto di passione, tenacia e tanta, tantissima pazienza…Ovvero: tutta la verità sul mondo dello spettacolo!

sabato 11 marzo ore 21.00, domenica 12 marzo ore 17.00

Foxtrot Golf

COSE DI OGNI GIORNO

di David Norisco regia Francesco Branchetti con Danny Mendez e Francesco Branchetti

Niente è come noi lo vediamo e vogliamo, ogni persona o situazione ha delle diversità che l’affetto e l’amore costruttivo possono benissimo superare. Così in questa famiglia ognuno ritrova la sua dimensione vera proprio grazie ai sentimenti.

sabato 18 marzo ore 21.00 G.E.T. Giovani Eccellenze Teatrali

MAMY BLUES

di e con Luna Romani

Una riflessione sulla maternità che nasce dall’esperienza personale dell’autrice-attrice e di altre neo-mamme, per raccontare un momento delicato e personale fatto di amore, ma anche di paure, di insicurezze, segnate dal cambiamento.

venerdì 24 e venerdì 31 marzo ore 21.00

Compagnia La Pozzanghera

CONFESSO CHE HO BEVUTO… ANCORA

testi e regia Lidia Giannuzzi

Sarà vero che gli uomini nascono con una carenza di alcool nel sangue? Un gruppo di attori decide, prima di iniziare uno spettacolo, di fare un esperimento per provare a colmare questa mancanza…L’esperimento riuscirà?

sabato 25 marzo ore 21.00, domenica 26 marzo ore 17.00

Le Fusa

OLTRE L’ARCOBALENO

di e con Giovanna Vallebona

Lo spettacolo prende spunto dal mago di Oz per raccontare una Dorothy di oggi, una ragazzina che cerca disperatamente delle risposte e scopre l’importanza del percorso di crescita rispetto al raggiungimento degli obiettivi.

domenica 2 aprile ore 17.00

Compagnia dell’Albicocca

BLACKOUT

testo e regia Teresa Vatavuk

Una divertente commedia degli equivoci si snoda con ritmo incessante, fra continui colpi di scena e travolgenti equivoci fino al tourbillon finale: grazie a paradossali malintesi l’equilibrio sarà mantenuto sino all’ultimo minuto.

venerdì 14 aprile ore 21.00

Gabriele Priolo

LA PRIGIONE DEI PUPAZZI SOLO – Concerto

Il cantautore propone un itinerario fra canzoni scelte dai suoi quattro album, riarrangiate in una versione squisitamente acustica e raffinata, alternando all’esecuzione dei brani racconti e suggestioni dal suo mondo creativo.

sabato 15 aprile ore 21.00, domenica 16 aprile ore 17.00

Il Crocogufo

BRAINSTORMING

testo e regia Angelo Formato

Sei persone scoprono di avere appuntamento con lo psicologo tutti alla stessa ora, ma il dottore non c’è. Il loro dialogo attiva una vera e propria terapia di gruppo che li porterà a notevoli miglioramenti. Il finale sarà una vera sorpresa…

sabato 6 maggio ore 21.00, domenica 7 maggio ore 17.00

I Mancini del Quarto

EMMA E DINTORNI

di e con Eleonora Bombino, regia Marco Zanutto

Recitazione tradizionale e inserti di video proiezioni indagano sull’universo mentale della protagonista, ennesima vittima di un omicidio consumato fra le mura domestiche, offrendo un nuovo punto di vista, su un argomento tanto complesso.

venerdì 12 maggio ore 21.00

InCantoinscena

REBUS

di Mamura Grassi, regia Laura Lunetta

Un thriller psicologico, ma anche il racconto della perdita dell’innocenza. L’essere umano non accetta il dolore dettato dalla rassegnata consapevolezza, l’inesorabile scorrere del tempo e le conseguenze inevitabili che esso produce.

venerdì 19 maggio ore 21.00

MEFISTOFELE.2

con Max Manfredi e Lucia Vita

Il mito di Faust affascina ancora il cantautore genovese che, dopo il suo Faustus ne propone una nuova versione, fra musica e teatro.

sabato 20 maggio ore 21.00 e domenica 21 maggio ore 19.00

Performer – Espressione Applicata

MELA

di Dacia Maraini, regia Emanuela Rolla

con Rita Consoli, Roberta Piagneri, Emanuela Rolla

In scena tre caratteri femminili appartenenti a tre generazioni diverse: la madre, la figlia e la nonna. Il ritmo del testo svela le controverse personalità delle tre donne nella cucina di casa. Una commedia che fa sorridere e riflettere.

La rassegna G.E.T. Giovani Eccellenze Teatrali è effettuata in collaborazione con l’Associazione La Chascona

Il Progetto Spirali è una sinergia di Teatro Sipario Strappato, Teatro dell’Ortica, Teatro Garage, Teatro Cattivi Maestri, Teatro delle Udienze

Il Progetto “DA SALOTTO” nasce da un’idea di Alessandra Frabetti

Rassegna teatro d’improvvisazione – MANIMAN TEATRO

venerdì 30 settembre 2022 SURVIVAL – improvvisazione teatrale

venerdì 14 ottobre 2022 ISTANTI – improvvisazione teatrale

sabato 26 novembre 2022 IMPRO’ GENOVA vs PERUGIA- improvvisazione teatrale

venerdì 17 febbraio 2023 SHOW in via di definizione – improvvisazione teatrale

venerdì 17 marzo 2023 SHOW in via di definizione – improvvisazione teatrale

sabato 1 aprile 2023 SHOW in via di definizione – improvvisazione teatrale

sabato 13 maggio 2023 HAROLD – improvvisazione teatrale

domenica 14 maggio 2023 ALTRE STORIE – improvvisazione teatrale

Ti racconto una fiaba

Rassegna teatro bambini e ragazzi – parte prima

domenica 2 ottobre ore 17.00

Il pesciolino d’oro

lunedì 31 ottobre ore 19.30

Spettacolo di Halloween

domenica 18 dicembre ore 17.00

È Natale signor Scrooge!

domenica 19 febbraio ore 17.00

Hansel & Gretel e la strega Ninon

domenica 19 marzo ore 17.00

Albertino dai grandi pensieri

