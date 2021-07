Parole, musica e danza. La performance di Giovanni Acquilino a Voltri

E’ un artista poliedrico che sa usare differenti forme espressive per raccontare la propria ispirazione: parliamo di Giovanni Acquilino, giovane musicista del ponente ligure che da tempo si è messo in evidenza sulla scena artistica nazionale, ottenendo molti riconoscimenti in differenti concorsi.

Il 10 luglio a Voltri, in occasione della manifestazione da titolo “Mangemmu e Bevemmu pee stradde de Utri” organizzata dal CIV della delegazione, che vede dalle ore 18.00 alle 23.00 una serie di stand dedicati allo street-food locale per le strade voltresi, dalle 20.30 ci sarà appunto un’esibizione del cantante ligure denominata “1995 Live Show”.

L’autore ci ha raccontato dell’idea che porterà sul palco nella serata.

“Ritorniamo a suonare dal vivo dopo un lungo periodo di stop forzato”, spiega Giovanni Acquilino, “e grazie a questo evento che si svolge proprio a casa mia, mi è stata offerta la possibilità di presentare il mio lavoro artistico ed ho accettato con entusiasmo”.

In questa performance di sabato sera, il cantante sarà coadiuvato dal gruppo hip hop “Hiphopfamily The Beavers” con il quale anche in passato ha collaborato per i suoi videoclip e per altre occasioni artistiche dove musica e danza si sono unite alla perfezione.

Oltre a loro, Giovanni avrà alle sue spalle sul palco i vecchi (si fa per dire…) componenti del gruppo “Lucky Wind” da lui stesso fondato agli albori della carriera scritta sul pentagramma.

“E’ un piacere per me tornare a suonare con i miei amici”, ci spiega l’artista ligure, “ritrovandoci ancora insieme a Voltri, il posto dove siamo nati e cresciuti”.

Il programma prevede alle 2030 spettacolo di hip hop, alle 2100 esibizione musicale di Giovanni Acquilino con coreografia live ed infine alle 2200 seconda parte dello spettacolo musicale. Il palco sarà allestito in Piazza Caduti Partigiani Voltresi con ingresso libero e gratuito fino ed esaurimento posti, nel rispetto della normativa anti-covid 19. Postazioni e info sulla pagina facebook Civ Voltri. Roberto Polleri (Foto di Giovanni Acquilino)