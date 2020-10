Parma-Spezia, Provedel: Punto che lascia amarezza in bocca

Confermato dal primo minuto dopo la bella prestazione contro la Fiorentina, Ivan Provedel, anche ieri ha saputo disputare un grande match, con almeno due interventi decisivi: “Quello di oggi è un risultato che lascia un po’ di amaro in bocca, perché quando vai in vantaggio di due gol penso che le partite debbano essere sempre portate a casa. Però c’è anche da vedere il lato positivo, perché c’è stata la prestazione e il bel gioco, si doveva essere un po’ più concreti, è vero, ma comunque avevamo di fronte una grande squadra e un punto aiuta comunque a smuovere la nostra classifica.

Fin dal primo giorno ho trovato un grande gruppo, ho visto massima disponibilità, da parte di tutti, a mettersi al servizio delle idee del mister e per questo sono davvero contento. Per noi la Serie A è qualcosa di importantissimo, un qualocsa che dobbiamo onorare fino all’ultimo, dovremo pertanto fare qualcosa in più dell’ordinario per rimanere in questa categoria, a maggior ragione in questa stagione assolutamente atipica, in cui non ci sono certezze. Però ripeto, le mie impressioni sono davvero positive, copntinuiamo così e potremo toglierci soddisfazioni.

Credo di aver fatto una bella prestazione, con qualche bella parata, però devo dire che è stato lo Spezia ad avere più occasioni; per qualche centimentro non è stata chiusa la partita, ma comunque ci teniamo stretto il fatto di aver disputato una grande prestazione e di aver messo sotto una bella squadra come il Parma, per lo più in trasferta”.