Parma-Samp, Ranieri: Teniamo alta la concentrazione

L’obiettivo non è ancora stato raggiunto. La vittoria interna sul Cagliari ha permesso alla Sampdoria di avvicinarsi alla meta ma Claudio Ranieri tiene alta l’attenzione in vista della trasferta in Emilia, dove domenica pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 17.15) andrà in scena la sfida con il Parma. «Guai a pensare al derby – taglia corto il tecnico doriano dalla sala stampa del “Mugnaini” di Bogliasco -. La nostra testa deve essere rivolta soltanto alla gara con il Parma perché non siamo ancora salvi e questa partita può permetterci di allontanarci definitivamente dalla zona retrocessione».

Avversario. La formazione crociata è in difficoltà di risultati ma il tecnico doriano non si fida dell’undici allenato dall’ex blucerchiato Roberto D’Aversa. «Ho studiato il Parma e posso già dire che sarà una partita difficile, anzi molto difficile – prosegue Ranieri -. Ad eccezione dell’ultima con il Milan, in questa seconda parte di stagione ha perso partite strane, sempre per un gol di scarto, ma lottando sino alla fine. Voglio vedere la Samp dell’ultimo periodo: solo così riusciremo a portare a casa dei punti».