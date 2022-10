Parigi, scontri con la Polizia durante manifestazione | Video

Dopo giornate di manifestazioni che hanno visto la partecipazione di migliaia di persone, quella di ieri, martedì 18 ottobre 2022, è stata una giornata di pesanti proteste a Parigi, ma non solo nella capitale francese.

Migliaia di persone sono scesi nelle strade di Parigi chiedendo salari più alti.

I manifestanti hanno costruito anche delle barricate e ci sono stati degli scontri pesanti con le forze dell’ordine che hanno generato un ferito.

Le proteste sono state generate dall’aumento dei prezzi delle materie prime e del costo della vita ormai divenuta insostenibile per molti francesi.

Diverse migliaia di persone si sono radunate a Parigi alla chiamata di quattro sindacati che chiedono aumenti salariali e denunciano la risposta delle Autorità allo sciopero con la precettazione dei lavoratori in particolare quelli delle raffinerie che sono da settimane in sciopero per salari ritenuti troppo bassi e carichi di lavoro eccessivi.

In alcune parti di Parigi le proteste sono diventate violente.

I manifestanti oggi hanno cercato di costruire barricate per le strade della città, lanciare bottiglie contro le forze dell’ordine e petardi. Le forze dell’ordine hanno risposto con la forza usando i manganelli e lo spray al peperoncino.

Nel quartiere di Montparnasse, alcune gruppi di manifestanti più agitati hanno vandalizzato una concessionaria BMW rompendo a bastonate le vetrine. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine in assetto antisommossa schierandosi davanti al negozio.

Violence erupts during protests in #Paris, France, over fuel shortages and the rising cost of living. Take a look at the chaos:pic.twitter.com/8qrqJOhUDr

— Steve Hanke (@steve_hanke) October 19, 2022