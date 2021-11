Pareggio in rimonta per il Park Tennis Genova contro Foligno in A2 femminile

Il Park Tennis Genova pareggia in rimonta il Tennis Training Foligno nella quinta giornata del campionato di Serie A2 Femminile. Le gialloblù salgono a quota 5 punti frutto di una vittoria e due pareggi.

E’ stata una domenica particolare, giocata con una forte presenza di vento che ha sicuramente influito sulla prestazione di tutte le ragazze in campo. Ottimo inizio per Costanza Traversi che ha vinto il primo set contro Chiara Girelli (6-4) ma poi si è smarrita perdendo i rimanenti due parziali (1-6 e 2-6). Anche Corinna Dentoni ha lottato a fasi alterne. Perso il primo parziale (1-6) contro Maria Toma, la gialloblù ha vinto nettamente il secondo set (6-0) ma non è riuscita a far sua la partita cedendo 3-6 nel terzo.

Grande giornata, invece, per Anita Bertoloni che ha vinto il proprio singolo e trascinato il doppio al fianco di Corinna Dentoni. Anita ha battuto 2-1 Sofia Pizzoni (6-4, 2-6, 6-1) riaprendo la sfida. Nel doppio Bertoloni-Dentoni hanno surclassato Girelli-Pizzoni conquistando il pareggio. Le gialloblù vincono in rimonta il primo set (6-4) chiudendo il primo set point grazie al servizio della Bertoloni che, in gran spolvero, firma un rovescio lungolinea vincente che vale il break 5-2 nel secondo parziale. Con una volee’ sulla linea vincente della Dentoni il Park chiude 6-2 e porta a casa un prezioso punto. Domenica prossima l’ultima fatica a Roma contro Aniene.

“E’ stata l’ennesima prova di grande carattere”, sottolinea la capitana, Giorgia Buchanan. “Il match si era messo male dopo i primi due singolari e le ragazze sono state brave a crederci. Giocare oggi con questo vento e queste condizioni non era facile. Peccato perché speravo di vincere. Ancora una volta Anita Bertoloni è stata fantastica. Lei mette in campo sempre il 1000 per 1000 e ci ha trascinato in questo prezioso recupero”.

Park Tennis Genova – Tennis Training Foligno 2-2 (5° Giornata Serie A2 femminile)

Costanza Traversi (2.1 Park) vs Chiara Girelli (2.3 Foligno) 1-2 (6-4, 1-6, 2-6)

Corinna Dentoni (2.2 Park) vs Maria Toma (2.3 Foligno) 1-2 (1-6, 6-0, 3-6)

Anita Bertoloni (2.5 Park) vs Sofia Pizzoni (2.5 Foligno) 2-1 (6-4, 2-6, 6-1)

Corinna Dentoni/Anita Bertoloni vs Chiara Girelli e Sofia Pizzoni 2-0 (6-4, 6-2)