Parchi di Nervi, con il Tao Dance danzano corpo e psiche

Martedì 18 luglio 2023, alle ore 21.15, il Nervi Music Ballet Festival ospiterà, in prima assoluta, la compagnia di danza contemporanea TAO Dance Theater con la coreografia Circular Movement Contrast, un progetto con il quale la compagnia, tra i complessi emergenti più rinomati nel panorama della danza contemporanea, esprime il pensiero artistico dei fondatori e direttori artistici Tao Ye e Duna Ni, nell’unione tra filosofia orientale e danza.

La compagnia TAO Dance ha ricevuto il Leone d’argento alla Biennale danza 2023, rappresentando la Cina nell’evento culturale dell’anno in Italia.

China Arts and Entertainment Group promuove da molti anni diversi complessi di valore internazionale all’interno del progetto Image China, nell’ambito del quale è stata quest’anno scelta la città di Genova. Con Image China si persegue un progetto artistico volto ad ampliare i rapporti culturali tra Italia e Cina.

Il Circular Movement System, sul quale si basa la coreografia, è una tecnica di movimento corporeo sviluppata da Tao Ye e Duna Ni.

La pratica della danza si unisce al pensiero orientale nella visualizzazione del corpo come elemento neutro e circolare. Il movimento circolare tratta ogni corpo come un’immagine speculare, in cui i danzatori si osservano a vicenda in una rifrazione reciproca dall’interno verso l’esterno, raggiungendo tra di loro una totale risonanza.

Tao Ye e Duan Ni fanno del corpo, della mente e di tutte le cose un tutt’uno, sottolineando che la danza non è un’arte plastica istantanea, ma presta maggiore attenzione alla coerenza e alla continuità del processo.

Costruendo lo schema geometrico degli spazi interni ed esterni del corpo, si può quindi sperimentare la rotazione di ogni asse del corpo e creare un movimento a compasso, in cui l’espressione della vita continua a roteare e il corpo non si ferma.

Con centinaia di combinazioni tecniche, in Circular Movement Contrast i danzatori consegnano il corpo, che è stato addestrato in rigorosi movimenti circolari, al palcoscenico per una microscopica decostruzione. Improvvisano nella restrizione, si contrappongono nella visione di sé, indipendenti l’uno dall’altro e immagine speculare l’uno dell’altro, ritornano all’ignoto l’uno dell’altro e liberano completamente la loro rispettiva creatività.ELI/P.

Come acquistare i biglietti: https://nervimusicballetfestival.it/biglietti/