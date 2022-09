Paragone a Genova presenta i candidati di Italexit | video

Giornata di incontri elettorali per Italexit che ha visto la presenza di Gianluigi Paragone e degli altri candidati oggi a Genova.

Il tutto è iniziato intorno alle 11.30 in via XX Settembre dove, in una conferenza stampa, presso i locali della Bi.Bi. Service, sono stati presentati tutti i candidati.

Dopo un pranzo con i candidati in via Fiasella, gli appuntamenti elettorali sono proseguiti a Voltri presso il Bar degli Archi in piazza Lerda e si sono conclusi a Vado Ligure con una cena presso i Bagni Karibù.

Tra i candidati in Liguria troviamo alla Camera al plurinominale Raffaella Regoli (giornalista della trasmissione di Giordano, Fuori dal Coro), Fabio Montorro (Segretario Regionale e membro della Direzione Nazionale di Italexit), Sheila Di Carluccio (Delegata Regionale all’assemblea Nazionale e Coordinatrice della Sez. Val Bisagno), Marco Martini (Coordinatore Provinciale di Genova).

All’uninominale sempre alla camera sono candidati al seggio U01 la dottoressa Silvia Arcari (Farmacista e Naturopata impegnata nelle cure domiciliari), al U02 Fabio Montorro, al U03 Marco Martini e in fine al U04 Raffaella Spezia (Membro del coordinamento di La Spezia).

Per il Senato al plurinominale i candidati sono il noto Avvocato Marco Mori, Francesca Barbato (odontoiatra impegnata nelle cure domiciliari) e Ilario Chiera (Responsabile Organizzativo Regionale).

