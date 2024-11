Intorno alle 23 di ieri sulla stretta strada tra Santa Margherita e Portofino, all’altezza di Paraggi, si è registrato un incidente frontale fra un’auto e una moto.

A terra sono rimasti feriti lo scooterista e la passeggera.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso l’uomo e la donna che erano a bordo dello scooter.

Hanno riportato alcuni traumi e sono stati trasportati in ospedale. La donna in codice rosso, l’uomo in codice giallo.

Gli agenti della Polizia locale e i carabinieri hanno avviato le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.