Paita: per il Comune di Genova non staremo in un angolo, sinistra non s’illuda

“Senza il centro non si vincono le elezioni, vale in generale nel Paese, ma vale soprattutto in Liguria. Il ‘campo largo’ non si illuda di avere già vinto a Genova nonostante ci sia uno scarto evidente tra destra e sinistra. Saranno i progetti, le idee e persone a incarnare la sfida”.

Lo ha dichiarato oggi la senatrice spezzina e coordinatrice nazionale di Italia Viva Raffaella Paita in un’intervista a ‘La Repubblica Genova’ in vista delle elezioni comunali nel capoluogo ligure.

“Noi siamo sempre qua – ha spiegato Paita – per il momento non possiamo dire niente, ma è certo che quello che è accaduto per le elezioni regionali non può più accadere.

Italia Viva non si fa mettere in un angolo, non si fa nascondere, abbiamo voti, consenso e credibilità, questa volta il metodo e il progetto deve essere chiaro dall’inizio.

A Genova e in Liguria più che mai c’è la necessità di un’offerta politica di area moderata, perché la Liguria ha bisogno di sviluppo e di crescita soprattutto in campo infrastrutturale, ma anche industriale, produttivo e portuale.

In questo territorio viene apprezzato il messaggio di chi vuole fare creare le condizioni perché ci sia maggiore occupazione e redistribuzione della ricchezza e senza crescita e collegamenti questo territorio è finito”.