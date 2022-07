Paolo Rossi alla Fortezza Firmafede di Sarzana. In scena il 31 luglio alle 21 con lo spettacolo “Stand up Omero”.

Paolo Rossi alla Fortezza Firmafede domenica.

Uno spettacolo prodotto da Teatro Pubblico Ligure con la regia di Sergio Maifredi

Dopo il trasferimento forzato al Teatro degli Impavidi, si ritorna alla Fortezza Firmafede con Paolo Rossi protagonista di “Stand up Omero”, il secondo spettacolo di Teatro Pubblico Ligure con la regia di Sergio Maifredi, che domenica 31 luglio 2022 alle 21 è ospite della manifestazione “Estate in Fortezza” di Sarzana, in provincia della Spezia.

Lo spettacolo è prodotto da Teatro Pubblico Ligure e STAR Sistema Teatri Antichi Romani, con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Liguria – Assessorato alla Cultura e la fondamentale collaborazione della Direzione regionale Musei Liguria; a Sarzana si avvale del sostegno del Comune di Sarzana e della Fortezza Firmafede.

Paolo Rossi è il mattatore di “Stand up Omero”, un’Odissea che parte da lontano ma arriva dritta a oggi, restituita da un attore che ha deciso di salire sul palco per non recitare, perché non è più il tempo della finzione.

L’idea è raccontare l’Odissea in un’ora con la tecnica degli stand up comedian, i cabarettisti che affrontano il pubblico solo con la parola. Accanto a Paolo Rossi c’è Emanuele Dell’Aquila alla chitarra, la sua spalla. Il punto di partenza ogni sera è sempre lo stesso: il poema omerico.

Lo svolgimento è sempre diverso, perché Paolo Rossi, conoscitore appassionato dei classici, lo porta inevitabilmente alle odissee di ogni giorno che ogni spettatore conosce.

Paolo Rossi dichiara:

«In questo momento voglio tornare a raccontare storie dal vivo. L’importanza di raccontare storie è fondamentale per portare un conforto laico alle persone. Per me Omero forse non è mai esistito, era il nome di una cooperativa di cantastorie.

Forse tutta la storia dell’Odissea è Ulisse che l’ha commissionata ad Omero, perché non sapeva cosa dire a sua moglie dopo avere impiegato dieci anni per tornare a casa».

Un grande racconto ed un grande attore dalla straordinaria intelligenza comica, un artista che sa rendere vive, davanti ai nostri occhi, parole che hanno tremila anni.

La Fortezza Firmafede di Sarzana torna a ospitare esibizioni dal vivo e rinnova così l’appuntamento con STAR – Sistema Teatri Antichi Romani, la rassegna regionale di “Parole antiche per pensieri nuovi” attraverso la quale Teatro Pubblico Ligure offre preziose occasioni d’incontro tra siti archeologici e monumentali restituiti a un ampio uso e alla fruizione pubblica, grazie all’attività culturale e al teatro.

Oltre alla Fortezza Firmafede, fanno parte di STAR il Teatro Romano di Ventimiglia nell’Area Archeologica di Nervia con il II”Albintimilium Theatrum fEst”, l’anfiteatro di Luni con il “Portus Lunae Art Festival” arrivato alla VII edizione e la Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure in Liguria, il Teatro Romano di Fiesole con la 75ª Estate Fiesolana, il Teatro Romano di Carsulae a Terni, il Teatro Romano di Ferento a Viterbo in Italia.

Eneide, Iliade e Odissea sono i tre grandi classici della letteratura europea e mediterranea che Teatro Pubblico Ligure, con i progetti ideati e diretti da Sergio Maifredi, ha proposto nel corso degli anni, tappa dopo tappa, di teatro in molo, di piazza in anfiteatro romano.

Lungo tutta l’Italia è risuonata la voce degli uomini e delle donne che si sono messi al centro del racconto e lo hanno fatto vivere ancora una volta come se fosse la prima. Lo scopo è ritrovare come nuovi la forza dell’avventura, il coraggio della scoperta, il valore della parola che hanno condotto l’umanità verso nuove rotte e nuovi approdi, per tornare a riconoscersi nelle proprie radici più profonde anche dopo esperienze così straordinarie da essere cantate per secoli.

BIGLIETTI

31 luglio ore 21.30 per “Stand up Omero” con Paolo Rossi

Intero: 8€ / ridotto 5€ + i diritti di prevendita

In vendita online su vivaticket.it o presso la biglietteria del Teatro degli Impavidi cell. 346 4026006. Orari di apertura dal martedì al sabato 9.30 – 12.30, giovedì anche il pomeriggio 15.30 – 18.30. Nei giorni di spettacolo la biglietteria alla Fortezza Firmafede apre alle 19.

INFO

https://www.teatroimpavidisarzana.it

https://www.comunesarzana.gov.it/eventi

https://www.teatropubblicoligure.it