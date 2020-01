Paolo Migone, Completamente spettinato ad Arenzano

Sabato 25 il comico Paolo Migone ospite amatissimo di Zelig e Colorado porterà risate e allegria sul palco del Sipario Strappato di Arenzano via Marconi 165

Il suo spettacolo, “Completamente Spettinato”, racconta l’innamoramento e l’amore riportandoli sul piano della realtà quotidiana, fatta di incomprensioni, gelosie, rancori e anche cattiverie. Migone racconta l’eterno gioco tra uomini e donne, in chiave autobiografica e attraverso il filtro della sua comicità corrosiva.

Paolo Migone – attore, regista e autore teatrale e televisivo – è conosciuto al grande pubblico soprattutto per aver creato un personaggio dall’occhio nero e dalla visione pessimistica delle cose che vanno dalla vita di coppia (celebri i suoi sketch sulla “visita” all’Ikea) alla frenetica metropoli milanese, passando in rassegna vizi e virtù di tutta la società italiana, in modo divertente e scanzonato. Nel 2012 ha vinto il Delfino d’Oro alla carriera come miglior cabarettista al Festival Nazionale Adriatica Cabaret.