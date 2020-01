Con Enjoy Genova una passeggiata attraverso secoli di iconografia sacra, ispirata a “Pictures from Italy” opera dello scrittore inglese

Scoprire Genova attraverso lo sguardo di Charles Dickens con una passeggiata che trae ispirazione dal libro “Pictures from Italy” dello scrittore inglese. È questo l’appuntamento di sabato 18 gennaio alle ore 15.30 a cura di Enjoy Genova, il cartellone di percorsi guidati alla scoperta dei tesori artistici e architettonici della Liguria in compagnia di esperti e archeologi, a cura di Cooperativa numero 335.1278679

L’appuntamento, dal nome “Tra Madonne e non solo”, si ispira al volume Pictures from Italy del 1846 scritto da Charles Dickens che tra il 1844 e il 1845 soggiornò a lungo a Genova. Nel suo scritto leggiamo “ci sono tantissimi tabernacoli dedicati alla Vergine e ai Santi, posti di solito alle svolte delle vie”. Sulle sue orme, i partecipanti passeggeranno attraverso secoli di iconografia sacra soprattutto cristiana (ma non solo), entrando in alcune chiese e ammirando un gran numero di edicole sacre e altre immagini sopravvissute nella città vecchia, dedicate nei secoli non solo a Maria, nei diversi modi di raffigurarla e secondo le varie devozioni di cui è oggetto, ma anche ad altri santi particolarmente venerati. L’intero percorso sarà illustrato da Ferdinando Bonora.