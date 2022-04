Pallavolo: Under 19 Maschile e Under 18 Femminile, domenica 1 maggio sfide prima fase regionale

Il Comitato Regionale della FIPAV Liguria rende noto il calendario della prima fase regionale (triangolari tra le seconde classificate dei comitati territoriali) inerente i campionati di categoria Under 19 Maschile e Under 18 Femminile.

L’appuntamento è domenica 1 maggio 2022 per gli Under 19 presso la palestra del Parco Tigullio di Lavagna dove si affronteranno Admo Volley e Sant’Antonio alle 14:30, a seguire la seconda classificata del C.T. Ponente prima contro la perdente e poi contro la vincente. Le Under 18, invece, si ritrovano nella palestra di via dei Castagni di Ceparana nella stessa giornata. Alle 14:30 la sfida tra Pallavolo Futura e Serteco Volley School, poi Pallavolo Carcare affronterà prima la perdente e poi la vincente.

FIPAV Liguria