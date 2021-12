Pallavolo – Una Logisteel schiacciasassi a Savona

La Spezia – In tutta disinvoltura la vittoria per 3-0 della Logisteel Valdimagra in casa del Vbc Savona, nella 4.a giornata di un campionato di Serie C ligure maschile di pallavolo che ora osserva un turno di riposo, santostefanesi intanto terzi.

I santostefanesi si sono schierati con Mirko Podestà al palleggio e Dario Bottaini opposto, Benevelli e Chiocca al centro dove s’è visto pure Borges, Matteo Podestà e Argellati di banda ove è apparso anche Romagnani (con Grossi libero).

Questo il tabellino dell’incontro…

VBC SAVONA – LOGISTEEL VALDIMAGRA 0 – 3

SET: 22-25 / 17-25 / 21-25.

VBC SAVONA: Levato, Azzolini, Franchi, Cosa, Cortese, Piana, Ratto, Seno, Travi, Tarmasco, liberi Coco e Bruzzone. All. Battistelli; vice Druetti.

LOGISTEEL VALDIMAGRA: Podestà Mirko, Bottaini, Benevelli, Chiocca, Borges, Argellati, Podestà Matteo, Romagnani, libero Grossi F. All. Botti; vice Grossi T.

ARBITRI: Nati e Machetta.

Venendo agli altri risultati nel turno: Colombiera Project-Sant’ Antonio Genova 1-3, Grafiche Amadeo S. Remo-Spinnaker Albisola 1-3, Sabazia Ecosavona-Colombo Ge 3-0.

Infine ecco l’attuale classifica che vede i valligiani terzi: Sant’ Antonio punti 12, Spinnaker Albisola 11, Logisteel Valdimagra 7, Avis Finale Ligure 6, Sabazia Ecosavona 5, Grafiche Amadeo San Remo 5, Vbc Savona 3, Colombiera Project 1, Colombo Ge 0.

Nella foto il palleggiatore Mirko Podestà