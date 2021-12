Pallavolo – Prima affermazione del Podenzana Tresana

Podenzana – Parte vincendo la gestione tecnica di Davide Cozzani al Podenzana Tresana Volley, nel campionato di Serie C ligure femminile, dopo il cambio di allenatore. A Barbarasco le rossoblù rifilano infatti un nettissimo 3-0 al Paladonbosco Genova, s’insediano a centroclassifica nel Girone B e adesso strizzano magari l’occhio al secondo successo consecutivo, visto che dopo il turno di riposo federale previsto per il prossimo weekend: ripartiranno in casa del Casarza Ligure ora ultimo in graduatoria…

Per la cronaca contro le genovesi le podenzano-tresanesi hanno schierato la Torrini ad alzare e la Pinotti in diagonale, la Giovanelli e la Allegretto (a un certo punto rimpiazzata dalla Bartoli a causa di una leggera lesione) centrali con Jessica Leonardi a giostrare da libero, all’ala la Protopapa e capitan Francesca Leonardi; nell’ultimo set è entrata ivi pure la Briglia.

Ecco infine il “tabellino” dell’incontro.

PODENZANA TRESANA – PALADONBOSCO GE 3 – 0

SET: 25-22 / 25-5 / 25-23.

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Torrini 5, Pinotti 11, Giovanelli 12, Bartoli 1, Allegretto 4, Leonardi F. 12, Protopapa 5, Briglia 5, libero Leonardi J.; n.e. Deste. Rocca, Bertolini, Carmassi. All. Cozzani.

PALADONBOSCO GENOVA: Fiori, Durakovic, Corradi, Bertoni, Giannini, Manitto, Maiorelli, Marchetto G., Pennese, libero Grosso. All. Ciampi.

ARBITRI: Mancuso e Lazzerini.