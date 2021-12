Calcio – Il Levanto porta via un punto da Genova

Levanto – Va bene così, per un Levanto che viene a capo dell’altalenante match in casa del Real Fieschi con un punto che porta via da Cogorno, nonostante qualche assenza e l’inferiorità numerica per parte del secondo tempo.

Per la cronaca biancocelesti subito in vantaggio grazie a una stangata del giovane Martinez, al quarto d’ora il pareggio di Tall su calcio di rigore, poco dopo la mezz’ora padroni di casa in avanti con una “zampata” di Gallio in mischia; ma non è finita nonostante appunto l’espulsione di Zoppi nella ripresa: a pochi minuti dal termine ecco il definitivo due a due firmato da Rezzano su “assist” di Barilari.

Infine ecco quelli che sono stati gli altri risultati nella 12.a giornata del Girone B del campionato di Promozione ligure / Girone B…Bogliasco-Sammargheritese 0-2, Don Bosco Spezia-Goliardicapolis 4-0, Follo San Martino-Colli Ortonovo 2-3, Magrazzurri-Forza e Coraggio 0-4, Marassi 1965-Little James 2-1, Valdivara Cinque Terre-Golfo Pro Recco 0-0 (a riposo la Tarros Sarzanese).

Tabellino.

REAL FIESCHI – LEVANTO 2 – 2

MARCATORI: Martinez al 3’, Tall su rig. al 15’, Gallio al 35’ e Rezzano all’ 85’.

REAL FIESCHI: Calori, Fugazzi, Casale (47’ Canessa); Linale, Mangini, Cogozzo; Musico (68’ Garibaldi), Privino, Tall; Gallio e Russo (75’ Biancardi). All. Muzio.

LEVANTO: Zito, Zoppi, Ardoino (81’ Nicora); Barilari, De Filippi, Contardi; Romano, Daniello (60’ Callo), Righetti; Motto e Martinez (68’ Rezzano). All. Piropi.

ARBITRO: Bardini di Savona.

NOTE: espulso Zoppi al 76’.