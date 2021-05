Pallavolo, Trading chiude i recuperi ospitando il Colombo

La Spezia – Domenica 2/5 la Trading Logistic Spezia chiude finalmente la lunga teoria di recuperi a cui la pandemia l’ha obbligata nella “regular season”, ricevendo alle ore 18.30 il Global Colombo Genova al Palamariotti, arbitri Andrea Alice e Gabriele Pulcini.

E’ un recupero corrispondente alla 5.a giornata di campionato, importante vincere per gli spezzini onde essere sicuri del primo posto nel Girone A2 della Serie B maschile nazionale di pallavolo, cosa che gli consentirebbe di affrontare poi nei playoff (che dovrebbero scattare a metà Maggio) la quarta anziché la seconda o la terza di un altro raggruppamento regionale…non a caso il co-allenatore Andrea Cecchi non smette di predicare umiltà e concentrazione. Nel frattempo il centrale Mattia Briglia assicura che fra i biancazzurri, peraltro con ogni probabilità al completo, il morale è buono e si lavora alacremente.

Passando alla Serie C nel frattempo, la seconda squadra del Colombo non affronterà ivi la Mulattieri Creations Valdimagra a Santo Stefano, com’era in programma sempre per il 2/5 alle 19: a quanto sembra causa Covid fra gli avversari.

Nella foto il vicepresidente sprugolino Riccardo Donini