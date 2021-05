Basket – Nei playoff Tarros Sp al debutto nelle trasferte

La Spezia – Playoff toscani secondo atto, per la Tarros Spezia, dopo il folgorante avvio in casa contro la Virtus Siena. Stavolta debutto esterno, sul parquet della Endiasfalti (secondo il direttore sportivo bianconero Maurizio Caluri, la squadra più forte in questa seconda fase del campionato di Serie C Gold toscana, insieme alla Pielle Livorno) all’ Itc “Capitini” di Agliana: alle ore 18 di domenica 2/5; arbitrano Marco Piram di Campiglia Marittima-Li e Dario Magazzini di Pontassieve-Fi.

Ritorno quindi in quella provincia di Pistoia che ha recentemente portato fortuna nell’ultima partita di “regular season” sul campo del Montale. Intanto nuova defezione, che si aggiunge alle “solite” dell’ala Jacopo Loni e del play di rincalzo Christian Petani, fra gli sprugolini con quella della guardia Davide Leporati…distorsione a una caviglia.

La squadra, in tenuta morale indubbiamente buona all’indomani del fulminante inizio, parte alle 14.30 dal Palamariotti spezzino.

Nella foto il centrale Ettore Menicocci