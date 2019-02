Pallavolo, spedizione del Centro Autorev a Monza

Interessantissima esperienza per i tecnici del Centro Volley Spezia, in pratica settore giovanile di quell’ Autorev La Spezia che oggi capeggia saldamente la Serie C ligure femminile, Luca Ferraro (anche viceallenatore nella squadra di C) e Gianni Fenu che dirige il Minivolley bianconero: capeggiati dal responsabile tecnico del “vivaio” spezzino Federico Ciuffardi.

I tre hanno accompagnato a Monza a un provino durato mezza giornata al Vero Volley, club di Serie A al quale il ramo “verde” del Centro è affiliato, tre ragazze “under 16” bianconere molto promettenti: ossia la banda Giulia Bocchetti e la centrale Sofia Antiga dell’annata 2003, nonché il “martello” Carlotta Ciappei di classe 2004, le tre hanno anche partecipato a un allenamento dell’ “U16” monzese.

Quindi i tre trainer si sono fermati sino al giorno dopo, per immergersi in una rassegna di tutti gli allenamenti brianzoli dal Minivolley alla Serie A, coi trainer locali come guida…

Nella foto da sinistra Carlotta Ciappei, Giulia Bocchetti, Sofia Antiga e Federico Ciuffardi