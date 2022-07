Pallavolo – Sinergia Spezia-Ceparana

La Spezia – Accordo pluriennale fra la Trading Logistic Nuova Pallavolo S. Giovanni Sp e l’Avis Futura Ceparana. L’intesa, firmata da Gabriella Senesi e Simone Cananzi, rispettivamente presidente della Futura Avis e presidente esecutivo della Trading Logistic N. San Giovanni Spezia, prevede: completa comunità d’intenti sui metodi di lavoro da adottare per i gruppi giovanili nelle varie categorie, piena interscambiabilità d’atleti per consentire l’allestimento di formazioni il più possibile omogenee e competitive, scelta comune del direttore tecnico e degli allenatori in grado di portare avanti tale lavoro seguendo le medesime linee. Ci sarà una sinergia anche per quanto concerne i “roster” delle prime squadre (serie B e, alla luce dell’intenzione di reperire un titolo in tale categoria, pure D) e una sempre più capillare copertura del territorio, che riguarderà pure Follo, la Val di Vara e le Cinque Terre dove già operano realtà in “orbita Futura Avis”.

Lo stesso lavoro nelle scuole, il reclutamento di base e tutte quelle iniziative sociali già poste in atto dal sodalizio spezzino, seguiranno delle linee in comune e saranno estese a quelle aree ove è già impegnata l’Avis Futura. Una collaborazione dunque a 360 gradi che prevede una gran attività, forte d’una presenza in Serie B, una in D e nei vari campionati giovanili; anzi in alcune competizioni dovrebbe essere possibile schierare persino due squadre. Tutto ciò nell’obiettivo di qualificare sempre più il lavoro, innalzare le ambizioni, incrementare il numero di praticanti.

Nella foto Gabriella Senesi