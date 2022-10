Pallavolo – Si presenta un buon Lunezia

Sarzana – Esaustiva per il Lunezia Volley quella “Volley Pool Levante Cup” che il club biancoblu medesimo (vero e proprio fulcro del “pool”) ha organizzato nella oramai “doppia” tensostruttura del Palabologna sarzanese. Le ragazze di mister Giacomo Martinelli hanno dapprima sconfitto per 3-0 la Folgore S. Miniato, quindi hanno avuto la peggio per 2-1 nella finale col Donoratico, giocando ad ogni modo molto bene: per regolamento della competizione si disputavano 3 set a match.

Fra le padrone di casa si sono avvicendate Evengelisti e Menconi al palleggio, Benettini e Lupi in diagonale, Bruno e Mozzachiodi da libero; Castagna e Giangreco, Maltana e Michi nonché capitan Poletti di banda, in mezzo Bencaster e Quartieri…più quella Camilla Malaspina, classe 2008, ch’era all’esordio in Prima squadra. Insomma hanno giocato tutte. Per la cronaca il Donoratico aveva eliminato con un 3-0 il Podenzana Tresana che poi ha perso per 2-1 la “finalina” per il terzo posto con la Folgore.

Tutte di Serie C “donne”, però toscana e non ligure nel caso di Donoratico e Folgore, le compagini. Peggio è andata al Lunezia di Serie D nel quadrangolare riservato a tale categoria, dov’è giunta dietro nell’ordine a Jenco Viareggio, Orsaro Filattiera e Albaro. Ma ivi il Volley Lunezia schiera una formazione ancora più giovane di quella, come noto già assai rinnovata dopo la retrocessione dalla B2, di C.

Ora sguardo alla presentazione ufficiale della società, nella sua edizione 2022/23, prevista per domenica prossima 9/10 nella Sala della Repubblica presso la Pubblica Assistenza di Sarzana. Ore 10.30 e non dovrebbe mancare il sindaco Cristina Ponzanelli.