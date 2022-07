Pallavolo – Saccomani torna a Podenzana

Podenzana – Se non fosse che la squadra nel frattempo è salita dalla Serie D alla C (e non si chiama più Podenzana e basta) quasi potrebbe dirsi che il Podenzana Tresana riparte da dove Franco Saccomani l’ha lasciato.

<E’ bello essere di nuovo qui – commenta in merito Franco, spezzino classe 1966, a 3 anni di distanza – perché penso che la maniera migliore per rigettarmi in quella gran passione che per me è il volley, sia ricominciare da dove m’ero fermato, con lo sprone a completare il discorso a suo tempo avviato>.

Saccomani s’era fermato alla fine della stagione sportiva 2018/19 per ragioni personali, a condurre l’allora Podenzana Volley in C fu Nicolò Caselli, in quella a seguire.

Ad ogni modo il curriculum pallavolistico da tecnico di Saccomani Franco parla chiaro, è forte di tanti anni di successi, soprattutto a livello giovanile alla guida tecnica di buona parte delle compagini dello Spezzino…dal Canaletto al Ceparana dopo i primi passi in quella che era la Fabianese, passando per lo stesso Centro Volley Spezia, qua ha fatto anche capolino in Serie B2 in qualità di “vice”. Lunga la sua esperienza al Cpo Ortonovo sempre in C ligure; ove s’è cimentato pure in provincia di Genova.

Gli farà da “secondo” Davide Cozzani, quest’ultimo ammirevole nel guidare le tresano-podenzanesi ai playoff per la promozione in B2 nella seconda metà dell’annata appena chiusasi, quando è subentrato al suo “primo” Lorenzo Giannoni: l’esperienza fatta quasi lo rende un vice-allenatore di lusso.

Nella foto Saccomani alla palestra di Barbarasco dove le rossoblù si allenano